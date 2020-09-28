Скончался личный фотограф Брежнева Владимир Мусаэльян

В Москве 28 сентября скончался знаменитый фотокорреспондент, личный фотограф Леонида Брежнева Владимир Мусаэльян. Об этом сообщает ТАСС, где умерший проработал более 60 лет.

Корреспонденту был 81 год. Причины смерти не уточняются.

Мусаэльян посвятил свою жизнь официальной фотографии. Помимо Брежнева он снимал и других первых лиц советского государства — Юрия Андропова и Константина Черненко. Журналист снимал все съезды народных депутатов СССР и Российской Федерации.

В 2019 году президент России Владимир Путин наградил Мусаэльяна орденом Почёта. Корреспондент неоднократно становился обладателем престижных премий.