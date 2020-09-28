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Категорий: 17

Голос футбольного Императора Рима вывел итальянку из девятимесячной комы

После этого Тотти приехал к девушке в больницу, и они проговорили около часа.

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Франческо Тотти и Илениа Матилли. Фото © Instagram / ileniamatilli

Голос бывшего капитана футбольного клуба "Рома" Франческо Тотти вывел 20-летнюю итальянку Илению Матилли из девятимесячной комы. Об этом сообщает издание Repubblica.

Отмечается, что футболистка "Лацио" Матилли впала в кому после ДТП. Несмотря на выбор команды, девушка болеет за другой римский клуб — "Рому". Зная это, родственники включали в её палате гимн "волков". Об истории узнал Тотти, легенда клуба, и записал ей видеообращение, призвав спортсменку не сдаваться.

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Ребёнка перевели из реанимации в хирургическое отделение, его состояние оценивается как средней тяжести.

После этого состояние Илении стало улучшаться, она начала выходить из комы. Очнувшись, девушка захотела встретиться с кумиром, и Тотти приехал к ней в госпиталь.

Она улыбнулась, обняла меня и начала плакать. Если бы я знал, что такое возможно, я бы сделал это намного раньше, — прокомментировал ситуацию знаменитый футболист.

Матилли и Тотти общались примерно час, а затем Император Рима, как прозвали чемпиона мира — 2006 болельщики, пообещал пригласить девушку на ужин, когда она полностью восстановится.

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