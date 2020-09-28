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Центробанк продлил до конца года срок перевода пенсионеров на карты "Мир"

Ранее он заканчивался 1 октября.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Российские пенсионеры смогут получать выплаты на свои банковские карты до конца года, об этом заявила директор Департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина.

Ранее планировалось, что уже с 1 октября все пенсии и детские пособия будут начисляться только на карты платёжной системы "Мир".

Есть ещё часть пенсионеров, которые по каким-то причинам такие карты не получили. Поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря, — пояснила Бакина в эфире телеканала "Россия 1".

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В основном прописанные в законе случаи относятся к военнослужащим.

Пособия по беременности и родам, ежемесячные денежные выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет, а также при рождении третьего или последующих детей также будут перечисляться на карту "Мир". Для её получения необходимо обратиться в МФЦ или Пенсионный фонд.

Бакина добавила, что граждане, привыкшие получать пенсии старым способом, например на сберкнижку или на почте, по-прежнему смогут это делать. Услугами банков для этих целей пользуется около 68% пенсионеров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пенсии в 2021 году будут проиндексированы на 6,3%.

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