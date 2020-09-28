Центробанк продлил до конца года срок перевода пенсионеров на карты "Мир"

Российские пенсионеры смогут получать выплаты на свои банковские карты до конца года, об этом заявила директор Департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина.

Ранее планировалось, что уже с 1 октября все пенсии и детские пособия будут начисляться только на карты платёжной системы "Мир".

— Есть ещё часть пенсионеров, которые по каким-то причинам такие карты не получили. Поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря, — пояснила Бакина в эфире телеканала "Россия 1".

Пособия по беременности и родам, ежемесячные денежные выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет, а также при рождении третьего или последующих детей также будут перечисляться на карту "Мир". Для её получения необходимо обратиться в МФЦ или Пенсионный фонд.

Бакина добавила, что граждане, привыкшие получать пенсии старым способом, например на сберкнижку или на почте, по-прежнему смогут это делать. Услугами банков для этих целей пользуется около 68% пенсионеров.