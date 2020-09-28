"Спартак" дожал "Динамо" в московском дерби КХЛ

Хоккеисты московского "Спартака" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на стадионе "ЦСКА-арена" по буллитам обыграли столичных динамовцев — 5:4.
В первом периоде соперники по разу реализовали двойное численное преимущество: у бело-голубых отличился Вадим Шипачёв, открывший счёт на шестой минуте, "Спартак" же ответил шайбой Сергея Широкова.
Во второй двадцатиминутке нападающий красно-белых Лукаш Радил с защитником Эмилем Юсе дважды огорчили вратаря соперников Ивана Бочарова, а на старте третьего периода Робин Ганзл вынудил тренерский штаб динамовского клуба заменить Бочарова на Александра Ерёменко — 4:1.
Ротация в воротах взбодрила динамовских хоккеистов, которые стараниями Дмитрия Яшкина, Андрея Миронова и Даниила Тарасова за восемь минут забросили три шайбы и перевели встречу в овертайм.
Добавочная пятиминутка победителя не выявила, и команды принялись пробивать послематчевые буллиты, в которых точнее оказались подопечные Олега Знарка — решающий бросок на счету Сергея Широкова.
5:4 — "Спартак" во второй раз в текущем регулярном чемпионате обыгрывает своего сегодняшнего принципиального соперника, попутно прервав шестиматчевое победное шествие бело-голубых.
Регулярный чемпионат КХЛ
"Спартак" — "Динамо" М — 5:4 (1:1; 2:0; 1:3; 0:0; 2:1)
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