В Дагестане задержали сотрудника колонии, из которой сбежали шестеро заключённых

В духе Монте-Кристо. Как зэки в колонии под Махачкалой целый год строили тоннель на свободу Пока силовики Дагестана ищут сбежавших из местной колонии строгого режима шестерых опасных заключённых, руководство ФСИН проводит служебную проверку против сотрудников самого учреждения. Следственный комитет России по Республике Дагестан уже возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Под суд могут пойти не только рядовые сотрудники, которые должны были контролировать заключённых, но и руководство.