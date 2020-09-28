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В Дагестане задержали сотрудника колонии, из которой сбежали шестеро заключённых

Ему предъявлено обвинение.

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Фото © СУ СКР по Республике Дагестан

В Дагестане задержали сотрудника исправительной колонии, из которой сбежали шестеро опасных заключённых. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Отмечается, что задержанный работал мастером производственного участка № 1 Центра трудовой адаптации осуждённых исправительной колонии № 2 УФСИН РФ по Республике Дагестан.

В духе Монте-Кристо. Как зэки в колонии под Махачкалой целый год строили тоннель на свободу

Пока силовики Дагестана ищут сбежавших из местной колонии строгого режима шестерых опасных заключённых, руководство ФСИН проводит служебную проверку против сотрудников самого учреждения. Следственный комитет России по Республике Дагестан уже возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Под суд могут пойти не только рядовые сотрудники, которые должны были контролировать заключённых, но и руководство.

Действия должностного лица следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), и ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, — говорится в сообщении.

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Глава республики Владимир Васильев акцентировал внимание на возможности явки преступников с повинной.

Напомним, шестеро заключённых сбежали из исправительной колонии через собственноручно выкопанный тоннель. Лайф публиковал ориентировки на них. После побега было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

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