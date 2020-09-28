Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Воронежской области ликвидировали последний крупный природный пожар

Подразделения МЧС продолжают дежурство на местах в целях контроля за обстановкой.

9
Post cover

Фото © ТАСС / Максим Плотников

Последний крупный природный пожар на территории Воронежской области ликвидировали 28 сентября в 21:28 МСК. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По уточнённым данным, общая площадь, пройденная огнём в Борисоглебском городском округе, составила 168,8 га, — рассказали в пресс-службе.

Под Воронежем ликвидировали два крупных природных пожара

В общей сложности для борьбы с огнём в регионе задействовано 116 единиц техники различных служб и более 400 человек.

Сейчас на местах дежурят подразделения в целях контроля за обстановкой.

Заливают с вертолёта. В Воронежской области сняли с воздуха последствия жутких природных пожаров

На пике огонь занимал площадь примерно в 200 гектаров.

Напомним, масштабные природные пожары охватили Воронежскую область в течение нескольких последних дней. К утру 28 сентября их площадь достигла двухсот гектаров.

Выбор редакции

Ушлые застройщики и безалаберность властей. Кто ответит за масштабные пожары в Воронежской области

сегодня в 19:15

Лайф публикует видео мощного природного пожара под Воронежем с высоты птичьего полёта

вчера в 21:24

Дерзкий, но глупый. В Москве мужчина попытался угнать машину на глазах у владельца — видео

сегодня в 19:00

"Как можно выстрелить в другого?". Бедрос Киркоров призвал остановить бои в Нагорном Карабахе

сегодня в 19:14

Тело умершей дочери актёра Конкина решили проверить на алкоголь. Первые результаты озадачили экспертов

сегодня в 18:53

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.