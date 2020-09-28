В Воронежской области ликвидировали последний крупный природный пожар

Последний крупный природный пожар на территории Воронежской области ликвидировали 28 сентября в 21:28 МСК. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— По уточнённым данным, общая площадь, пройденная огнём в Борисоглебском городском округе, составила 168,8 га, — рассказали в пресс-службе.
Под Воронежем ликвидировали два крупных природных пожараВ общей сложности для борьбы с огнём в регионе задействовано 116 единиц техники различных служб и более 400 человек.
Сейчас на местах дежурят подразделения в целях контроля за обстановкой.
Заливают с вертолёта. В Воронежской области сняли с воздуха последствия жутких природных пожаровНа пике огонь занимал площадь примерно в 200 гектаров.
Напомним, масштабные природные пожары охватили Воронежскую область в течение нескольких последних дней. К утру 28 сентября их площадь достигла двухсот гектаров.
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