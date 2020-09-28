Под Воронежем ликвидировали два крупных природных пожара

Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать два крупных природных пожара. Они бушевали в Рамонском районе. Площадь возгораний составляла 25 и 50 гектаров. Притом первый пожар успел уничтожить 25 гектаров сухой растительности, девять строений различного назначения в посёлке Новоподклетное.

А в Борисоглебском районе борьба с огнём ещё идёт. Погибших и пострадавших нет. Угроза населённым пунктам теперь отсутствует.

— Спланирована работа трёх вертолётов с ВСУ на территории Рамонского муниципального района, в готовности к применению самолёт Бе-200ЧС. Работает аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Липецкой области в составе Тульского СЦ МЧС России, — сообщили в пресс-службе МЧС.

Как уточнили в ведомстве, всего в тушении возгораний задействовано 406 человек и 116 единиц техники.