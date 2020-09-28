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Рубль занял третье место по падению к доллару с начала года

Больше российской валюты потеряли только бразильский реал и турецкая лира.

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Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Курс доллара сегодня подскочил до 79 рублей, что обеспечило российской национальной валюте третье место по глубине падения с начала года. Согласно данным Московской биржи, за первые девять месяцев рубль по отношению к доллару ослаб на 21,6%.

Больше российской валюты с начала года потеряли только бразильский реал и турецкая лира. Судя по данным торгов на международном валютном рынке "Форекс", глубина их падения составила 27,8% и 23,7% соответственно.

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