Рубль занял третье место по падению к доллару с начала года

Курс доллара сегодня подскочил до 79 рублей, что обеспечило российской национальной валюте третье место по глубине падения с начала года. Согласно данным Московской биржи, за первые девять месяцев рубль по отношению к доллару ослаб на 21,6%.

Больше российской валюты с начала года потеряли только бразильский реал и турецкая лира. Судя по данным торгов на международном валютном рынке "Форекс", глубина их падения составила 27,8% и 23,7% соответственно.