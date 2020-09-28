"Мы никому не нужны". Пенсионерку сняли на видео лежащей на полу в уфимской больнице

Видео © Instagram / elishechka_akhmer

Престарелая женщина три часа провела на полу, упав с кровати в Городской клинической больнице № 18 города Уфы. Инцидент сняла одна из пациенток в этой же палате. Помочь 80-летней пенсионерке она не смогла, так как и сама проходит лечение.

— Часа три уже лежит, никто не может её поднять. Никаких врачей нету. Никто не заходит. Дверь закрыта наглухо. Мы никому не нужны, — в отчаянии говорит заснявшая пенсионерку соседка по палате на видео в "Инстаграме".

После публикации видео в соцсетях на инцидент обратили внимание правоохранительные органы. Следственный комитет РФ по Республике Башкортостан начал доследственную проверку. Следователи опросят пациентов, руководство и работников медицинского учреждения, изучат должностные инструкции и иную документацию.

В республиканском Минздраве заверили, что бабушка лежала не три часа, её быстро подняли и сейчас с ней всё хорошо. Как заявили в ведомстве изданию UfaTime, дверь в палату была открыта, что могут подтвердить некоторые сотрудники и, возможно, пациенты. Там уверяют, что у каждой кровати есть сигнализация с выводом информации в коридор и на пост медсестры.