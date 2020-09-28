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Черчесов вызвал в сборную России защитника из чемпионата Германии

Александр Жиров выступает во второй Бундеслиге за "Зандхаузен".

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Сборная России по футболу огласила состав на ближайшие матчи. Станислав Черчесов удивил несколькими кандидатурами. В список попал защитник клуба второй немецкой Бундеслиги Александр Жиров, также в обойму вернулся игрок обороны "Спартака" Илья Кутепов.

8 октября сборная России проведëт товарищеский матч со Швецией, 11 и 14 октября в рамках Лиги наций сыграет с Турцией и Венгрией соответственно.

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