Черчесов вызвал в сборную России защитника из чемпионата Германии

Сборная России по футболу огласила состав на ближайшие матчи. Станислав Черчесов удивил несколькими кандидатурами. В список попал защитник клуба второй немецкой Бундеслиги Александр Жиров, также в обойму вернулся игрок обороны "Спартака" Илья Кутепов.
‼️ Состав на октябрьские сборы. Тренировки стартуют 3 октября в Новогорске. pic.twitter.com/iFMFA8sb2n— Сборная России (@TeamRussia) September 28, 2020
8 октября сборная России проведëт товарищеский матч со Швецией, 11 и 14 октября в рамках Лиги наций сыграет с Турцией и Венгрией соответственно.
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