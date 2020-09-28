Первое за 10 месяцев поражение "Баварии", провал "Ман Сити" и чудо-спасение Гильерме. Собрали весь футбольный топ

РПЛ. Как "Зенит" и "Спартак" готовились к встрече друг с другом

Матч двух столиц ждёт нас в следующем туре, но разговоры о нём уже идут вовсю. "Спартак" перед домашней встречей с "Зенитом" обыграл "Тамбов" со счётом 2:0.

А вот "Зенит" просто в пух и прах разгромил "Уфу", забив шесть голов. При этом сразу три ключевых игрока — Деян Ловрен, Малком и Азмун — не смогли доиграть матч из-за травм. О состоянии футболистов пока ничего не известно. Лишь Сердар Азмун написал у себя в инстаграме пост, где сообщил, что избежал серьёзной травмы и готовится к матчу.

— Думал, что травма была очень серьёзной, но когда мы сделали МРТ, то врачи увидели, что она несерьёзная, и с Божьей помощью я могу играть в будущих матчах. Спасибо всем, кто волновался, — написал иранец.

Уже 3 октября нас ждёт суперматч в Москве. Драматичности добавляет то, что обе команды — лидеры чемпионата с 20 очками.

Также в этом туре мы наблюдали столичное дерби ЦСКА — "Локомотив". Железнодорожники победили благодаря голу Фёдора Смолова, но самым интересным стал момент "спасения" Маринато Гильерме. То, что вратарь сборной России пропускает мячи, идущие между ног, — ни для кого не новость. Однако во время дерби он удивил — мяч пролетел между ног, но голкипер быстро развернулся и поймал его руками, смеясь при этом.

А теперь задание для самых творческих. Гилерме придумал финт, осталось дать ему название 😂



Пиши в комментах свой вариант 😉 pic.twitter.com/Q8tTCCHfYt — Матч ТВ (@MatchTV) September 28, 2020

Турнирная таблица после девяти туров выглядит так:

Бундеслига. Первое поражение "Баварии" за 10 месяцев

В Германии главную новостную бомбу взорвала "Бавария". Нет, мюнхенцы не завоевали очередной трофей, а наоборот — потерпели первое поражение за 10 месяцев. "Хоффенхайм" победил мощную немецкую машину со счётом 4:1. Конечно, не могло не сказаться то, что за несколько дней до этого "Бавария" в тяжелейшем матче выиграла Суперкубок УЕФА.

АПЛ. Провал Гвардиолы

В Англии тоже обсуждали громкое поражение, но уже "Манчестера Сити". Команда Пепа Гвардиолы уступила "Лестеру" со счётом 2:5.

— "Лестер" очень глубоко защищался, было непросто. Мы занервничали и допустили три пенальти в наши ворота, а когда такое происходит, выиграть не получится. Я не знаю, сколько моментов они создали. Я не собираюсь сдаваться, а попытаюсь найти решение, — так прокомментировал поражение Гвардиола.

"Лестер" пока возглавляет турнирную таблицу, но в АПЛ ещё сыграли не все матчи тура.

Ла Лига. Дубль Суареса, но уже не за "Барсу"

Уругваец Луис Суарес покинул "Барселону" и теперь зажигает в мадридском "Атлетико". В дебютном матче он сразу же оформил дубль в ворота "Гранады". Сам матч завершился со счётом 6:1. Неплохое начало для Суареса!