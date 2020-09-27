Хабиб не помог. Друг Нурмагомедова Зубайра Тухугов сенсационно проиграл в​ UFC

25-летний дагестанец Хадис Ибрагимов продолжает изощряться в своих антирекордах, заработав четвёртое подряд поражение в "восьмиугольнике". Сложно поверить в то, что ещё весной прошлого года Хадис безраздельно правил в полутяжёлом дивизионе не самой худшей на планете лиги М-1​ Global, отправляясь за океан в статусе непобеждённого и очень перспективного проспекта.

К сожалению, в​ UFC​ амбициозный атлет не смог продемонстрировать ровным счётом ничего, в какой-то степени погубив свою карьеру. Да, Ибрагимов ещё очень молод и способен возродиться из пепла. Но для этого россиянину нужно чуть больше, нежели просто усовершенствование тренировочного процесса… Кому сегодня проиграл Хадис? Бразильскому ноунейму-дебютанту Данило Маркесу, ранее выступавшему исключительно на локальных турнирах. Жаль дагестанца, ещё совсем недавно подававшего большие надежды в​ UFC… Как бы это банально ни звучало, желаем Ибрагимову вернуться более сильным!

Разочаровал российских поклонников смешанных единоборств и Зубайра Тухугов.​

Популярный чеченский боец из команды Хабиба Нурмагомедова не смог преодолеть барьер в лице канадца с нигерийскими корнями Хакима Даводу. Не помогли Воину из Грозного подсказки Орла и Ислама Махачева, выходившего на схватку в качестве фаворита.

Зубайра осторожно начал поединок, стараясь удивить чемпиона мира по тайскому боксу своей филигранной боксёрской техникой. Тухугов действительно довольно прилично смотрелся в стойке, угрожая оппоненту быстрыми руками. Во втором раунде российский боец стал чаще промахиваться и уставать, дав больше простора для деятельности канадцу. В концовке пятиминутки Воин оформил первый и единственный в поединке тейкдаун, но этого окажется недостаточно, чтобы забрать раунд.

Финальный отрезок боя стал определяющим, но, увы, Зубайра оказался к нему попросту не готов. Вышедший на бой с перевесом почти в два килограмма, чеченец в третьем раунде фактически не способен был к продолжению встречи. За весь третий раунд Тухугов предпринял лишь несколько неудачных попыток тейкдаунов и больше ничего! Хаким, разбив лицо соперника в кровь, принялся устраивать шоу, опуская руки и крича чеченцу: "Дерись! Давай драться!"

Сил драться у Тухугова уже не было, и, отдав полностью финальный раунд, Воин проиграл раздельным решением судей.

В поединке за пояс в полутяжёлом весе Ян Блахович сотворил историю, став первым чемпионом – мужчиной из Польши, покорившим олимп​ UFC.

Славянский боец, несмотря на статус андердога, полностью деморализовал фаворита из США Доминика Рейеса, отправив оппонента в технический нокаут во втором раунде. Исход встречи предрешили тяжеленные колотушки Яна, к встрече с которыми Рейес оказался не готов. Для Доминика это второе подряд поражение — и пища для размышлений. Ну а Блахович — новая звезда промоушена!

Сразу же после боя поляк вызвал на поединок перешедшего в тяжёлый вес экс-чемпиона Джона Джонса. Казалось бы, с чего вдруг Супермену менять своё решение и возвращаться в родной дивизион. Но всё оказалось прозаичнее… Выигравший не без благоволения судей встречу с тем же Рейесом, Джонс придумал причину, чтобы не драться в реванше с Домиником. Рассказав сказку о переходе в тяждив, Джон попросту слил неудобного соперника. Можно быть уверенными, что первую защиту своего титула Блахович проведёт против… Джона Джонса, так и не осуществившего ни одного поединка в тяжёлом весе. Шах и мат.

Аналогичным образом завершился титульный поединок и в среднем весе. Действующий обладатель пояса Исраэль Адесанья оказался на две головы выше Паулу Косты.

Бразилец попросту не поспевал за нигерийцем, впитывая в себя, словно губка, все удары, которыми Повелитель стилей осыпал громадное тело и голову бойца. Хватило Косту лишь на неполные два раунда, а точнее — на девять минут боя. Вдоволь "наевшись" ударов, Паулу пропустил левый хук, мгновенно приземливший его на землю. Оказавшись на канвасе, Боррачинья пропустил несколько жёстких ударов локтями, но благо рефери оказался рядом. Что ж, весь грязный трештокинг в исполнении Боррачиньи оказался на деле лишь пустым звуком.​

Результаты турнира

UFC 253

Основной кард

Средний вес: Исраэль Адесанья победил Паулу Косту техническим нокаутом во втором раунде;​

Полутяжёлый вес: Ян Блахович победил Доминика Рейеса техническим нокаутом во втором раунде;​

Наилегчайший вес: Брэндон Ройвал победил Кай Кару-Франса удушающим приёмом (гильотина) во втором раунде;​

Легчайший вес (ж): Кэтлин Виейра побеждает Сиджару Юбэнкс единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);​

Промежуточный вес: Хаким Даводу победил Зубайру Тухугова раздельным решением судей (28-29, 30-27, 29-28).

Предварительный кард