Темнокожий гонщик и футболистка-лесбиянка. Самые влиятельные спортсмены мира

Яннис Адетокунбо, баскетбол
25-летний греческий баскетболист в последние два года тотально доминирует в НБА. Несмотря на то что чемпионский титул ему выиграть пока не удалось, Яннис дважды подряд взял титул MVP — самого ценного игрока сезона. Кроме того, грек вместе с титулом MVP получил звание лучшего игрока защиты — такое за всю историю лиги прежде удавалось только двум людям: Майклу Джордану и Хакиму Оладжьювону.
Congratulations to @Giannis_An34 on being named to the @TIME 100 Most Influential People list!!#TIME100 | https://t.co/Hilc9X5bXz pic.twitter.com/Uy2rzujK88— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 23, 2020
Адетокунбо — буквально воплощение идеального баскетболиста. Но, чтобы попасть в рейтинг Time, недостаточно просто хорошо стучать мячом. Издание устами легендарного Карима Абдул-Джаббара, который и написал колонку про Янниса, отмечает и вклад грека в общественное движение Black Lives Matter. По сути, именно с решения Адетокунбо не выводить "Милуоки Бакс" на матч после стрельбы в Висконсине начался бойкот НБА, который, хоть и продлился недолго, привлёк внимание к проблеме.
"Идёт охота на чернокожих". Зачем игроки НБА устроили бойкот из-за стрельбы в ВисконсинеБаскетболисты НБА бойкотировали пятые матчи плей-офф. Причина — убийство темнокожего жителя полицейскими в Висконсине. Игроки хотят привлечь больше внимания к проблеме и считают, что сезон нельзя продолжать. Возможно, НБА ждёт очередной локаут.
Льюис Хэмилтон, "Формула-1"
Хэмилтон находится на пороге скачка в бесконечность. В этом сезоне он должен побить все мыслимые и немыслимые рекорды Михаэля Шумахера, которые, казалось, будут стоять ещё долго. Нет сомнений, что Льюис в ближайшее время станет самым успешным гонщиком всех времён, и один из вечных рекордов он должен достать уже в этот уик-энд в Сочи.
Три дня до Гран-при Сочи. Падение исторического рекорда "Формулы" едет снимать NetflixВ календаре "Формулы-1" близится знаковый для всех российских болельщиков день — Гран-при в Сочи. Гонка в России не раз становилась знаковой, но в этот раз всё по-особенному: Льюис Хэмилтон готовится побить вечный рекорд Михаэля Шумахера, такое даже Netflix не может пропустить.
Фигура Льюиса — ультраважная для всей истории автоспорта в целом, потому что настолько влиятельного темнокожего гонщика никогда ещё не было. Хэмилтон использует свой вес, чтобы продвигать социальные идеи. Он, как и Яннис, активист движения Black Lives Matter и старается донести идеи в массы. Однако в "Формуле-1" инициатива вставать на одно колено в знак уважения не прижилась: например, россиянин Даниил Квят отказывался делать это, объясняя свой отказ тем, что это противоречит его менталитету.
Наоми Осака, теннис
Наоми Осака — ещё одна идеальная спортивная суперзвезда для нынешних времён. 22-летняя теннисистка не только хороша на корте, она ещё и невероятно активна за его пределами. Наполовину японка, наполовину гаитянка использует свою популярность не только ради огромных рекламных контрактов, которые принесли ей невероятные 37 миллионов долларов за год, но и для общественной деятельности.
Побила Шарапову и Серену Уильямс. В теннисе – новая мультимиллионерша из поколения ZОсака бьёт денежные рекорды.
После стрельбы в Висконсине она отказалась выходить на матч, и в итоге турнир попросту прекратился, потому что организаторы решили поддержать решение Осаки. На победном для себя US Open Наоми нанесла на защитные маски имена жертв полицейского произвола в США и меняла их от игры к игре, очень жалея, что пострадавших оказалось больше, чем матчей.
Меган Рапино, футбол
Обладательница "Золотой бутсы" и "Золотого мяча" последнего чемпионата мира Меган Рапино — голос ЛГБТ-сообщества США. Футболистка является открытой лесбиянкой, она борется за права людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, поднимает проблемы расизма и активно выступает против действующего президента США Дональда Трампа.
Хейтер Трампа и защитница геев. За что борется главная футболистка мира?Во Франции завершился женский чемпионат мира по футболу. Как и четыре года назад, победителем стала сборная США. К победе американскую команду привела 34-летняя Меган Рапино: именно она получила "Золотую бутсу" как лучший бомбардир и "Золотой мяч" как лучший игрок турнира. Но полузащитница жгла не только на футбольном поле. Рапино привлекла внимание всего мира к женскому чемпионату мира высказываниями о "чёртовом Белом доме", в который не собирается идти, и невозможности "выиграть чемпионат без геев в команде". Лайф — о главной скандалистке женского футбола.
— Влияние Рапино распространяется далеко за пределы поля. В эпоху, когда многие требуют, чтобы спортсмены "не лезли дальше спорта", Рапино — гордая феминистка и борец за права ЛГБТ — отказывается молчать, — говорится в сопроводительной колонке журнала Time.
Дуэйн Уэйд, баскетбол
This is a tremendous honor to be a part of TIME's list of the 100 Most Influential People. #Time100 #TheWades pic.twitter.com/rMAR1UMR3q— DWade (@DwyaneWade) September 23, 2020
Уэйд завершил профессиональную карьеру в прошлом году и как игрок запомнился мощнейшими достижениями: трёхкратный чемпион НБА, олимпийский чемпион, самый ценный игрок финала НБА и 13-кратный участник матча всех звёзд. Но Time отмечает и другое: Уэйд стал примером для многих родителей в мире из-за активной поддержки своей трансгендерной дочери Зайи, которая родилась мальчиком по имени Зайон.
Эллисон Феликс, лёгкая атлетика
Феликс — самая титулованная легкоатлетка в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира. Она шесть раз была лучшей на Олимпиадах и 13 раз — на мировых первенствах. В 2018 году её спонсор, компания Nike, пообещал урезать ей выплаты из-за беременности. Эллисон не устроил такой расклад, и она начала войну против компании, заставив её в итоге изменить политику, ущемляющую беременных женщин.
Патрик Махоумс, американский футбол
Всего в 25 лет Махоумс уже успел угодить в категорию титанов, хотя не является ярым сторонником каких-либо общественных движений. При этом Time считает, что один из лучших игроков НФЛ уже начал формировать своё наследие как один из самых влиятельных спортсменов своего поколения и будет продолжать делать это в ближайшем будущем.
Майя Мур, баскетбол
Мур называют величайшей победительницей в истории женского баскетбола. У неё по две золотых медали с Олимпиад и чемпионатов мира, а женская НБА и вовсе покорялась ей четырежды. Неожиданно для всех Майя в 30 лет решила уйти из спорта, чтобы реформировать систему уголовного правосудия в США. Успехи и на этом поприще не заставили себя долго ждать: Мур уже удалось добиться освобождения заключённого, который провёл 20 лет за решёткой из-за ошибочного осуждения. В итоге баскетболистка вышла за него замуж.
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