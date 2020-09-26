Темнокожий гонщик и футболистка-лесбиянка. Самые влиятельные спортсмены мира

Яннис Адетокунбо, баскетбол

25-летний греческий баскетболист в последние два года тотально доминирует в НБА. Несмотря на то что чемпионский титул ему выиграть пока не удалось, Яннис дважды подряд взял титул MVP — самого ценного игрока сезона. Кроме того, грек вместе с титулом MVP получил звание лучшего игрока защиты — такое за всю историю лиги прежде удавалось только двум людям: Майклу Джордану и Хакиму Оладжьювону.

Адетокунбо — буквально воплощение идеального баскетболиста. Но, чтобы попасть в рейтинг Time, недостаточно просто хорошо стучать мячом. Издание устами легендарного Карима Абдул-Джаббара, который и написал колонку про Янниса, отмечает и вклад грека в общественное движение Black Lives Matter. По сути, именно с решения Адетокунбо не выводить "Милуоки Бакс" на матч после стрельбы в Висконсине начался бойкот НБА, который, хоть и продлился недолго, привлёк внимание к проблеме.

Льюис Хэмилтон, "Формула-1"

Хэмилтон находится на пороге скачка в бесконечность. В этом сезоне он должен побить все мыслимые и немыслимые рекорды Михаэля Шумахера, которые, казалось, будут стоять ещё долго. Нет сомнений, что Льюис в ближайшее время станет самым успешным гонщиком всех времён, и один из вечных рекордов он должен достать уже в этот уик-энд в Сочи.

Фигура Льюиса — ультраважная для всей истории автоспорта в целом, потому что настолько влиятельного темнокожего гонщика никогда ещё не было. Хэмилтон использует свой вес, чтобы продвигать социальные идеи. Он, как и Яннис, активист движения Black Lives Matter и старается донести идеи в массы. Однако в "Формуле-1" инициатива вставать на одно колено в знак уважения не прижилась: например, россиянин Даниил Квят отказывался делать это, объясняя свой отказ тем, что это противоречит его менталитету.

Наоми Осака, теннис

Наоми Осака — ещё одна идеальная спортивная суперзвезда для нынешних времён. 22-летняя теннисистка не только хороша на корте, она ещё и невероятно активна за его пределами. Наполовину японка, наполовину гаитянка использует свою популярность не только ради огромных рекламных контрактов, которые принесли ей невероятные 37 миллионов долларов за год, но и для общественной деятельности.

После стрельбы в Висконсине она отказалась выходить на матч, и в итоге турнир попросту прекратился, потому что организаторы решили поддержать решение Осаки. На победном для себя US Open Наоми нанесла на защитные маски имена жертв полицейского произвола в США и меняла их от игры к игре, очень жалея, что пострадавших оказалось больше, чем матчей.

Меган Рапино, футбол

Обладательница "Золотой бутсы" и "Золотого мяча" последнего чемпионата мира Меган Рапино — голос ЛГБТ-сообщества США. Футболистка является открытой лесбиянкой, она борется за права людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, поднимает проблемы расизма и активно выступает против действующего президента США Дональда Трампа.

— Влияние Рапино распространяется далеко за пределы поля. В эпоху, когда многие требуют, чтобы спортсмены "не лезли дальше спорта", Рапино — гордая феминистка и борец за права ЛГБТ — отказывается молчать, — говорится в сопроводительной колонке журнала Time.

Дуэйн Уэйд, баскетбол

This is a tremendous honor to be a part of TIME's list of the 100 Most Influential People. #Time100 #TheWades pic.twitter.com/rMAR1UMR3q — DWade (@DwyaneWade) September 23, 2020

Уэйд завершил профессиональную карьеру в прошлом году и как игрок запомнился мощнейшими достижениями: трёхкратный чемпион НБА, олимпийский чемпион, самый ценный игрок финала НБА и 13-кратный участник матча всех звёзд. Но Time отмечает и другое: Уэйд стал примером для многих родителей в мире из-за активной поддержки своей трансгендерной дочери Зайи, которая родилась мальчиком по имени Зайон.

Эллисон Феликс, лёгкая атлетика

Феликс — самая титулованная легкоатлетка в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира. Она шесть раз была лучшей на Олимпиадах и 13 раз — на мировых первенствах. В 2018 году её спонсор, компания Nike, пообещал урезать ей выплаты из-за беременности. Эллисон не устроил такой расклад, и она начала войну против компании, заставив её в итоге изменить политику, ущемляющую беременных женщин.

Патрик Махоумс, американский футбол

Всего в 25 лет Махоумс уже успел угодить в категорию титанов, хотя не является ярым сторонником каких-либо общественных движений. При этом Time считает, что один из лучших игроков НФЛ уже начал формировать своё наследие как один из самых влиятельных спортсменов своего поколения и будет продолжать делать это в ближайшем будущем.

Майя Мур, баскетбол