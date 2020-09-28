Аналитики назвали две причины подорожания доллара на 3 рубля за неделю

Доллар за минувшую неделю подорожал в ходе торгов на Московской бирже на три рубля — с 75,5 рубля до 78,2 рубля. Евро за это же время укрепился на один рубль. Аналитики полагают, что подорожание американской валюты связано с двумя основными факторами.

— Первая причина падения рубля — дальнейший рост доллара к валютам развитых стран, подстегнувший и снижение цен на нефть. Всё это давит и на валюты развивающихся стран, и рубль не исключение, — объяснил РБК директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

По мнению главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, второй причиной укрепления доллара являются опасения по поводу второй волны эпидемии коронавируса. Явное ухудшение динамики и рекомендации соблюдать самоизоляцию некоторым категориям граждан уверенности никак не добавляют, отмечает эксперт.

Среди прочих причин ослабления рубля аналитики назвали внешнеполитическую ситуацию и обещание Сбербанка выплатить рекордные дивиденды, часть из которых ожидаемо конвертируется в валюту.