Аналитики назвали две причины подорожания доллара на 3 рубля за неделю

Доллар за минувшую неделю подорожал в ходе торгов на Московской бирже на три рубля — с 75,5 рубля до 78,2 рубля. Евро за это же время укрепился на один рубль. Аналитики полагают, что подорожание американской валюты связано с двумя основными факторами.
— Первая причина падения рубля — дальнейший рост доллара к валютам развитых стран, подстегнувший и снижение цен на нефть. Всё это давит и на валюты развивающихся стран, и рубль не исключение, — объяснил РБК директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.
По мнению главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, второй причиной укрепления доллара являются опасения по поводу второй волны эпидемии коронавируса. Явное ухудшение динамики и рекомендации соблюдать самоизоляцию некоторым категориям граждан уверенности никак не добавляют, отмечает эксперт.
Среди прочих причин ослабления рубля аналитики назвали внешнеполитическую ситуацию и обещание Сбербанка выплатить рекордные дивиденды, часть из которых ожидаемо конвертируется в валюту.
Цена нефти Brent упала ниже $41 из-за опасений второй волны коронавирусаБеспокойства связаны с тем, что многие страны ужесточают ограничительные меры.
Отметим, что американские аналитики не столь уверены в будущем доллара. Главный экономист Morgan Stanley Asia Стивен Роуч считает его самой переоценённой валютой. По его прогнозу, широкий индекс доллара упадёт к концу 2021 года на 35 процентов.
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