Возбуждено дело по факту загадочной смерти дочери актёра Конкина в бассейне

По факту загадочной гибели дочери звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина в московском фитнес-клубе возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Решение было принято по результатам доследственной проверки, сообщила старший помощник столичного ГСУ Следственного комитета России Юлия Иванова.

— Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти женщины. Следователи изучают должностные инструкции, регламентирующие действия сотрудников фитнес-клуба, на предмет соблюдения обязательных нормативов и правил поведения в бассейне клуба, — уточнила она.

Иванова пояснила, что Конкина была доставлена из фитнес-центра в больницу 22 сентября 2020 года с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 32-летняя София скончалась.