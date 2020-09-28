Возбуждено дело по факту загадочной смерти дочери актёра Конкина в бассейне

По факту загадочной гибели дочери звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина в московском фитнес-клубе возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Решение было принято по результатам доследственной проверки, сообщила старший помощник столичного ГСУ Следственного комитета России Юлия Иванова.
— Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти женщины. Следователи изучают должностные инструкции, регламентирующие действия сотрудников фитнес-клуба, на предмет соблюдения обязательных нормативов и правил поведения в бассейне клуба, — уточнила она.
Иванова пояснила, что Конкина была доставлена из фитнес-центра в больницу 22 сентября 2020 года с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 32-летняя София скончалась.
"Это криминал. Её просто утопили". Директор Конкина уверена, что дочь актёра умерла не своей смертьюРанее очевидцы заподозрили, что при посещении бассейна девушка была пьяна.
Ранее Лайф выяснил, что на месте происшествия не были установлены камеры видеонаблюдения, что усложняет выяснение обстоятельств гибели. Родные отказываются верить в случайность смерти девушки в бассейне, поскольку она была пловчихой.
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