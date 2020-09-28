Курс доллара вырос до 79 рублей, евро — выше 91

Курс доллара на Московской бирже поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля. Евро — уже выше 91 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В пятницу, 25 сентября, курсы валют также подскочили, евро — даже до рекордных значений. Впервые с февраля 2016 года он превысил 91 рубль.
Американский экономист назвал причины скорого обвала курса доллараПо оценкам эксперта, широкий индекс американской валюты упадёт к концу 2021 года на 35 процентов.
Аналитики полагают, что подорожание валюты связано с двумя основными факторами. Это снижение цен на нефть и опасения по поводу второй волны эпидемии коронавируса.
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