Смартфоны с Android 11 не могут переключиться с одного приложения на другое из-за бага

Android 11 оказался в тени iOS 14, но у него есть свои плюсы Осень — время обновления двух операционных систем для смартфонов. Как всегда, медиа акцентируют всё внимание на iOS и совсем не говорят об Android. Между тем этой системе есть что предложить в противовес программному обеспечению Apple.