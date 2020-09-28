Смартфоны с Android 11 не могут переключиться с одного приложения на другое из-за бага

В Android 11 появились проблемы с меню многозадачности. Проблемы наблюдаются на смартфонах Google Pixel. Об этом сообщает 9to5Google.
Android 11 оказался в тени iOS 14, но у него есть свои плюсыОсень — время обновления двух операционных систем для смартфонов. Как всегда, медиа акцентируют всё внимание на iOS и совсем не говорят об Android. Между тем этой системе есть что предложить в противовес программному обеспечению Apple.
В обновлённой версии Android список запущенных приложений стабильно выдаёт ошибки. Например, переключение затягивается на три секунды и более, а экран становится чёрным.
Некоторые пользователи устраняют проблему путём блокировки и разблокировки устройства. Тем не менее ошибка возникает снова, это не позволяет устройству работать корректно в режиме многозадачности. Полностью устранить проблему не помогает даже сброс до заводских настроек.
Ошибка появилась ещё в бета-версиях Android 11. В Google признали наличие проблемы. Дата выхода обновления не сообщается.
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