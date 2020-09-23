Родители богатых детей отказываются от гаджетов, а "Алису" навязывают практически бесплатно. Как голосовой помощник влияет на ребенка, и когда надо бить тревогу?

Голосовой ассистент научился говорить с ребенком - распознавать его и предлагать детский контент. С одной стороны удобно, но при этом разговор ребенка с роботом вызывает опасения. Разбираемся, опасно ли это.

"Алиса" научилась разговаривать с детьми. Это как?

Люди боятся подпускать детей к технологиям, проблема актуальна не только в России. В США среди обеспеченных семей полный отказ от гаджетов в воспитании ребенка — распространенное решение. Вальдорфская школа, популярная среди сотрудников Силиконовой долины, учит детей вообще без электронных устройств. Есть и другие частные школы Калифорнии, также работающие «по старинке». Там, вместо цифровой грамотности и презентаций в PowerPoint дети играют в традиционные игры, много времени уделяют чтению вслух и другим видам речевой деятельности.

В Соединенных Штатах есть стереотип, что в сети много сидят дети из слабо обеспеченных семей. Суждение подкрепляется научным исследованием. По данным компании Common Sense Media, подрост­ки из семей с низким доходом проводят у экранов в среднем 8 часов, а более обеспеченные – меньше 6 часов.

В России появился повод для еще одной фобии. Голосовой помощник «Алиса» научился различать детей и взрослых по голосу. В зависимости от этого он меняет алгоритмы действий. Детскими помощница считает голоса, принадлежащие людям в возрасте до 10–12 лет. В частности, она по-разному отвечает на одни и те же вопросы от тех и других. Ведя диалог с детьми, «Алиса» подбирает наиболее подробные и понятные им объяснения.

В случае с другими командами ассистент также ведет себя по-разному со взрослыми и детьми. На запрос включить музыку от ребенка "Алиса" ставит детские песни, новости - детский выпуск с «Радио Дисней» и так далее.

Таким образом, еще одно устройство стало более доступным и даже специально ориентированным на детей. Это же - один из страхов родителей. Причем, их отношение - как правило одна из двух крайностей. Одни дают ребенку планшет на весь день, другие боятся, что устройства будут мешать его развитию. Кроме того, "Яндекс.Станции" с "Алисой" активно продвигаются. В одном из магазинов "Яндекс.Станция" мини-формата дается в подарок при покупке популярного смартфона.

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В сети есть масса историй о зависимости детей от гаджетов. Одна из популярных: в планшете можно увеличивать изображение, ребенок пользуется возможностью, а потом подходит к окну, замечает интересный ему предмет и начинает водить пальцами по стеклу, пытаясь увеличить изображение. Якобы так стирается грань между виртуальной и материальной реальностями.

Разберемся, опасна ли умная колонка для ребенка.

Что за детский режим и для чего он нужен?

Распознавание детей - это не особый детский режим, а дополнение для лучшего взаимодействия с людьми разных возрастов. Это сделано для того, чтобы усовершенствовать семейный режим и упростить взаимодействие между ребенком и голосовым помощником. С ним, ребенок получит доступ к ориентированному на него контенту.

- Наша задача - с помощью настроек дать детям лучший опыт взаимодействия с колонками, и мы хотели достигнуть этого не только ограничениями, но и правильными рекомендациями контента, который действительно интересен детям – подкасты, музыка, интересные факты и так далее, - рассказали Лайфу в пресс-службе "Яндекса".

Родительского контроля у колонки с "Алисой" нет, ограничений по времени тоже. Единственное - при общении с ребенком включается безопасный режим. В нем помощник блокирует выдачу контента с матом и откровенными сценами.

Напрягает и другой факт. В разработке детского режима не принимали участия психологи и другие профессионалы, ориентированные на работу с детьми. Это исключительно разработка "Яндекса", и её процесс взаимодействия с детьми не контролируется.

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Детский режим у "Алисы" - не инновация среди смарт-колонок и не самое совершенное решение. Голосовой помощник Alexa от Amazon предлагает систему родительского контроля Kids+, она удобнее и универсальнее. Родитель лучше контролирует поток контента, который получает ребенок. На специальной панели он может управлять фильтрами и выбрать, какой тип контента можно отображать, а какой нет, устанавливать временные ограничения - например, ребенок может пользоваться устройством лишь два часа в сутки. Кроме того, в 2018 году была выпущена Echo Dot, колонка компании, специально ориентированная на детей. "Алиса" - универсальное устройство, и внимания к детям там меньше.

Опасно ли пользоваться колонками, и почему родители боятся? Что говорят психологи?

Настороженность спровоцирована неизвестностью. Для родителей гаджеты, вроде голосовых помощников, - новое, плохо изученное устройство. Они сами не сталкивались с ними и не могут оценить их влияние на человека, отсюда и боязнь за ребенка.

- Родителей пугает не "Алиса" и не гаджеты, их пугает непонятность и неизвестность того, чего в их личном опыте не было: ни в их опыте как детей, ни в их опыте как взрослых . Многие взрослые не знают об "Алисе" и многих других полезных гаджетах, потому что не знают о них вообще, и потому что зачастую знакомы даже не со всеми функциями своего смартфона, - говорит кандидат педагогических наук Елена Богданова.

Насчет стертой грани между виртуальной и материальной реальностями переживать тоже не стоит. Важность виртуальной реальности давно возросла в нашей жизни, это нормально, что ей уделяется много времени. И дальше ей будет уделяться еще больше внимания.

- С точки зрения строения психического аппарата, нас должно пугать, когда стирается грань между реальностью и фантазией. Когда человек не понимает, где заканчивается его воображение и начинается материальный мир. А виртуальная реальность, нематериальная, к этому не относится. Это не воображение, а часть реальности, — считает семейный психолог Анна Хныкина.

"Умную" колонку могут взломать. Она уязвимее операционных систем смартфона и компьютера

Главная проблема голосовых ассистентов и смарт-колонок - высокая уязвимость перед хакерскими атаками. Виной тому беспечность самих пользователей - они уделяют мало внимания их безопасности. Колонку нужно стабильно обновлять, за загрузкой апдейтов нужно следить.

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Недавно все устройства с Bluetooth оказались уязвимы перед взломом. В их число входят и смарт-колонки. Эксперты CERT и Bluetooth Special Interest Group (SIG) нашли уязвимость - BLURtooth. С её помощью хакер может подключиться к устройству, перехватить данные и взять его под контроль.

- Уровень безопасности голосовых помощников весьма низкий. В частности, смарт-колонки подвержены уязвимостям в протоколе Bluetooth, как и прочие устройства с этип типом связи. Также для защиты данных требуется регулярная установка обновлений. Голосовые ассистенты требуют усиленного внимания к безопасности и защите от взлома, - рассказали Лайфу в пресс-службе Group-IB.

На практике опасения экспертов оправдывают себя - взломать умную колонку крайне просто. И при этом можно получить серьезный урон, потому что она является сердцем умного дома. В прошлом году команда Light Commands заметила, что чувствительность колонок позволяет активировать их не только голосовой командой, но и лазером. Так злоумышленник может открыть электронный замок и попасть в дом.

Компания заостряет внимание на обновлениях. Последняя версия программного обеспечения всегда лучше защищена от хакеров. Если колонка не обновляется, не пользуйтесь ей и смените ее. Также Group-IB рекомендует использовать стойкие уникальные пароли.

Почему детей нельзя лишать технологий? И как ограничивать их время с колонкой?

Психолог Анна Хныкина успокаивает родителей и рекомендует не переживать на тему вовлеченности детей в технологии. Больше всего стресса вызывают эпизоды, когда ребенок пытается взаимодействовать с реальными предметами как с виртуальными. Это нормально. Такое может возникнуть из-за переутомления, но о нарушении психики точно не свидетельствует.

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- Такое бывает и у взрослых людей. Попытка взаимодействовать с реальными предметами как с виртуальными — это нормально. Мозгу нужно время, чтобы переключиться из одного процесса в другой, - говорит эксперт.

Еще один страх - из-за вовлеченности в цифровые технологии у детей снижаются интеллект и творческие способности. Например, они хуже рисуют и не умеют завязывать шнурки. Психолог Анна Хныкина объясняет это тем, что у детей, с раннего возраста погруженных в гаджеты, мозг работает быстрее рук, отсюда и трудности с рисованием и прочим. Но, по ее словам, это не является проблемой.

Кроме того, отказ от гаджетов навредит ребенку, а не поможет. Это усложнит процесс социализации - у ребенка не окажется общих тем со сверстниками, ему будет трудно адаптироваться ко взрослой жизни, когда владение устройствами и приложениями - уже навык по умолчанию.

Важно знать меру и самостоятельно контролировать пользование ребенка гаджетами. Тогда он получит от них исключительно пользу.

- Это вопрос меры и баланса. Крайности создают люди, когда не способны определиться с мерой и договорится, когда и сколько времени можно проводить с гаджетом и без. Нужно решить этот вопрос. Это не проблема гаджетов, это проблема отношений между людьми, - говорит Елена Богданова.