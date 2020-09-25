В Сети продают иконки приложений для iOS 14. Один из пользователей заработал на них почти миллион рублей за ночь

Операционная система для iPhone остаётся в центре внимания с момента выхода 16 сентября. На этот раз пользователей заинтересовала возможность изменять дизайн иконок. Причём до этого Apple была категорически против кастомизации операционной системы. Второй интересный факт — кастомизированные иконки люди создают сами и продают. Один из дизайнеров заработал на них $9240 за ночь. Как это работает?

iOS 14 меняют до неузнаваемости и хвастают в соцсетях. Что происходит?

В iOS 14 появилась возможность кастомизировать иконки. Спустя 13 лет существования операционной системы разработчики позволили менять её внешний вид. Причём компания не предложила конкретные темы или шаблоны, любая картинка может стать логотипом иконки или оформлением виджета.

Это ещё одно нововведение для изменения дизайна рабочего стола. Ранее в системе разрешили перемещать виджеты по всему рабочему столу, а не в отдельном меню.

Естественно, пользователи начали экспериментировать с этим инструментом и проявили завидную изобретательность. Вот лучшие идеи:

iOS 14 обрела дизайн шестой версии в стиле скевоморфизма. Он использовался в первых версиях операционной системы. Это визуальный стиль интерфейса, имитирующий реальные материалы и текстуры.

Used the ios 6 icons for my homescreen #ios14homescreen pic.twitter.com/6Q6MpCMrUn — Alvarez🦜 (@alvarezbenjaro) September 19, 2020

Внешний вид в стиле Windows XP:

Экран карты памяти PlayStation 2:

made mine look like a ps2 memory card screen✍️ #ios14homescreen pic.twitter.com/ZYiZ9LQtTW — jenni (@wholelottajenni) September 21, 2020

Иконки в стиле "Звёздных войн":

My new iOS 14 Star Wars themed Home Screen :) pic.twitter.com/rH2ZkmcfVu — Taeya Perrine (@TaeyaPerrine) September 20, 2020

Фото себя на каждой иконке:

i love this new ios update! just spent two hours making my homescreen pretty hehe pic.twitter.com/KCuCMLOdUH — ɑimee (@lemonaims) September 20, 2020

Вы тоже можете преобразить надоевший интерфейс айфона. Откройте приложение "Команды" и пройдите по + —> "Добавить действие" —> вбейте в поисковой строке "Открыть приложение" —> выберите "Открыть приложение" —> "Выбрать". Появится список приложений, установленных на вашем устройстве. Найдите и выберите приложение, для которого хотите изменить иконку. Система добавит ярлык приложения.

Откройте дополнительное меню (три точки справа вверху) и добавьте название новой иконки. Нажмите "Добавить на экран "Домой". Введите название значка главного экрана в поле "Имя и значок главного экрана". Выберите пункт всплывающего меню "Выбрать фото" —> выберите фотографию, которую хотите использовать в качестве значка приложения, и отредактируйте. Далее пройдите по опции "Выбрать" в правом нижнем углу экрана —> "Добавить" —> "Готово".

Видеоинструкция, как это сделать:

Почему смена дизайна иконок — это провал? Проблема не в идее, а в её реализации

Кастомизация интерфейса в iOS 14 ограниченна. Здесь нельзя выбрать одну тему для всех иконок и полностью поменять оформление всего интерфейса. Единственный способ описан выше — менять каждую иконку и добавлять ярлык на рабочий стол, а старую — прятать в библиотеку приложений.

Вы видите сотни скриншотов с кастомизированными операционками. Чтобы накатить такую, нужно потратить много времени. Во-первых, каждая иконка и виджет были изменены вручную и по одному. Для каждой иконки нужно пройти путь в приложении "Команды", указанный выше.

Во-вторых, это путает пользователя. На рабочем столе размещены иконки одного цвета, а в библиотеке приложений — другого. Их получается слишком много, а библиотека приложений смотрится в интерфейсе инородно.

Apple разрешила менять облик операционной системы, но не предложила ни одной альтернативы дефолтному оформлению. В Android же в разделе "Темы" предлагаются десятки бесплатных вариантов и тысячи платных, интерфейс полностью меняется по двум кликам.

Люди зарабатывают на иконках. Как?

Дизайнер с ником @traf в "Твиттере" разместил на собственном сайте набор картинок, которыми можно кастомизировать иконки в iOS 14. Это просто пакет картинок. Он их продавал за $28, или 2200 рублей, за первые два часа работы иконки принесли ему более $5000, а спустя ещё несколько часов он заработал $9240 от 330 покупателей.

1. Share my iOS home screen setup

2. Notice some crazy interest in the icons

3. Design icon set, and upload it to @gumroad

4. Create a website on @notionhq using @super_

5. Make $5,264 in my sleep, all from ~2 hours of work



The internet is wild. pic.twitter.com/BSOq0rosVg — Traf (@traf) September 21, 2020

@traf — не единственный, кто создал новый дизайн иконок и монетизирует полученное. В Сети уже появилось множество шаблонов. Среди них есть и бесплатные. Блогер Джулия Крист рассказала о смене интерфейса в iPhone в отдельном видео и предложила собственное оформление. На её сайте иконки доступны бесплатно.

Откуда взять иконки и все ли они платные?

Вовсе нет. Часть пакетов иконок для iOS 14 бесплатные. Единого ресурса, где их можно скачать, нет. Единственный способ — поиск и соцсети, где люди активно ими делятся.

Иконки в стиле скевоморфизма можно достать здесь, а для кастомизации виджетов пригодится приложение Widgetsmith. Остальные популярные оформления доступны платно. Например, ещё 20 сентября тот же скевоморфизм продавался за €1, или 90 рублей. После оплаты вы получите ссылку на пакет изображений.

Wish I could get €1 for every like 🥴 — Alvarez🦜 (@alvarezbenjaro) September 20, 2020

По такой же модели продаются иконки в стиле карты памяти PlayStation 2, Minecraft, Гарри Поттера, Animal Crossing и других. Пользователи могут раздавать их в соцсетях сами или размещать как товары. Так, кастомизация в стиле Android предлагается на платформе для онлайн-продаж Gumroad.

Как создать иконку самому и можно ли на этом зарабатывать?

Блогер Джулия Крист порекомендовала приложение Canva. Оно разработано для создания логотипов и обработки фотографий. Её инструментов хватит, чтобы самостоятельно сгенерировать иконку.

В частности, в него загружены макеты иконок популярных приложений. Если фирменной нет, можно выбрать иконку по назначению. Например, геймпад — на игру, ноту — на стриминговый сервис, плёнку — на онлайн-кинотеатр, пакет — на App Store. Впрочем, это можно сделать с помощью любого графического редактора вроде Photoshop.

Чтобы монетизировать картинки для iPhone, нужно создать либо ностальгическое оформление, как со старой версией Windows и iOS 6, либо уникальные работы с узнаваемым стилем. Какую цену ставить на иконки, определить нельзя. Люди только начали создавать темы для iOS 14, рынок ещё не сформировался, отношение пользователей тоже неясно.