Битва вселенных. Сравниваем новый Android 11 и последний iOS 14

Осень — время обновления двух операционных систем для смартфонов. Как всегда, медиа акцентируют всё внимание на iOS и совсем не говорят об Android. Между тем этой системе есть что предложить в противовес программному обеспечению Apple.
Каждый сентябрь повторяется один и тот же сценарий: операционные системы для смартфонов обновляются до следующих версий, об iOS все говорят, к Android интереса ноль.
Это логично, и способствуют тому две причины. iPhone обновляются синхронно в один день по всему миру, и все пользователи испытывают одни и те же эмоции от нововведений, им есть о чём поговорить. Android-девайсы же обновляются по очереди в течение года.
Пользователи получают апдейт в разное время и с разными нововведениями, потому что их наличие зависит от бренда устройства и прошивки. Например, в 2018 году смартфоны Samsung получили One UI и тёмную тему, в стоковом Android и на других оболочках она появилась лишь спустя год. На MIUI один набор возможностей, на EMUI другой, на One UI третий. Это ещё одна причина отсутствия интереса к релизу нового стокового Android: одних юзеров добавленные возможности удивляют, для других они привычны.
Но есть и другая причина. iOS вызывает больше негатива из-за слабой оптимизации. В первые месяцы работы у неё появляется масса багов. iOS 14 интересна виджетами, режимом "картинка в картинке" и защитой данных. Но при этом в ней уже привлёк внимание серьёзный баг — настройки приложений по умолчанию сбрасываются, если перезагрузить устройство. То есть Apple не выполнила требование антимонопольных органов и не предоставила равную конкуренцию браузерам и почтовым клиентам.
"Что вообще происходит?" Почему iOS 14 — повод сменить iPhone на AndroidНа следующий день после презентации iPad и Apple Watch вышла долгожданная iOS 14. В ней появились функции, которые фанаты ждали аж целых 5 лет. Только вместе с ними появились и баги, а разработчики приложений массово обвиняют Apple в репрессиях и монополизме.
Android, в свою очередь, не резонирует из-за серьёзных багов. Потому что их нет. Операционка появляется на смартфонах неравномерно. Как следствие, у разработчиков появляется больше времени проработать её и оптимизировать под каждый девайс.
Впрочем, Android соперничает с iOS и по нововведениям. Разберём подробнее главные.
Появилась мелочь, которой давно не хватало. Её все ждали, как и виджетов в iPhone
Google игнорирует мольбы пользователей не хуже Apple. Только в 2020 году появилась возможность записывать на видео происходящее на экране.
Теперь смартфон со стоковым Android умеет записывать видео. Фото © Кадр из видео YouTube / Android
Функция реализована точь-в-точь как на iOS. Чтобы включить запись экрана, откройте шторку уведомлений и выберите соответствующую иконку. Ранее эта возможность была доступна лишь на оболочках — вроде MIUI от Xiaomi.
Читать сообщения в шторке уведомлений стало удобнее, переписываться тоже
Теперь контролировать поток уведомлений в шторке легче, а следить за сообщениями удобнее. В Android 11 беседы из мессенджеров переносятся в специальный раздел уведомлений. Так, вы увидите сначала сообщения, а потом новости, лайки в соцсетях, подписки и прочее. Потоком сообщений можно управлять: доступна отметка приоритетного диалога, и переписка с конкретным пользователем всегда отобразится в самом верху.
Сообщения из мессенджеров расположены отдельно от остальных уведомлений. Не пропустите важные. Фото © Кадр из видео YouTube / Android
Добавлена возможность всплывающих чатов. Вы сможете общаться в отдельном окне, не отрываясь от текущей задачи. На весь экран будет открыто другое приложение.
Диалоги из всех мессенджеров открываются в отдельном окне, как у Facebook Messenger. Вы и ответите на сообщение, и не отвлечётесь от других дел. Фото © Кадр из видео YouTube / Android
Из мелочей — улучшена клавиатура Gboard. Теперь подсказки с текстом и эмодзи предлагает искусственный интеллект, это сделает рекомендации более точными.
Android 11 ориентирован на умный дом. Вы включите свет и робот-пылесос с помощью телефона
C Android 11 смартфон стал сердцем умного дома. Теперь с его помощью настраивается быстрый доступ к управлению умными устройствами: нажмите и удерживайте кнопку питания — и система предоставит вам контроль над ними. Регулировать температуру, включать и выключать свет, активировать робот-пылесос — всё это теперь можно делать в одном приложении.
Кроме того, в Android 11 добавлены новые элементы управления мультимедиа. Теперь вы выберете устройство для воспроизведения аудио или видео и с лёгкостью переключитесь между наушниками, колонками и телевизором.
Внимание к безопасности данных. Здесь за приложениями тоже следят
Фишка iOS 14 — совершенствование конфиденциальности. Теперь система покажет, когда приложение следит за пользователем: использует камеру или микрофон, копирует содержимое буфера обмена.
Приложение запрашивает доступ к данным на смартфоне. Вы можете разрешить пользоваться ими только один раз. При следующем запуске приложения снова поступит запрос на использование данных. Ранее такое было только у оболочек. Фото © Кадр из видео YouTube / Google Developers
Android 11 не проигнорировал тренд. Настройки конфиденциальности и безопасности в системе стали более гибкими. Теперь вы настроите разовый доступ приложений к микрофону, камере или информации о местоположении. В следующий раз, когда приложению понадобятся эти данные, оно запросит доступ снова.
Где уже доступен новый Android и в чём его проблема?
Android 11 стал доступен 8 сентября. Первыми обновление получили смартфоны Google Pixel и десять смартфонов других брендов. Вот они.
- OPPO Find X2
- OPPO Find X2 Pro
- OPPO Reno 3
- OPPO Reno 3 Pro
- OnePlus 8
- OnePlus 8 Pro
- realme X50 Pro
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Poco F2 Pro
Другие устройства будут получать обновление в течение года до сентября 2021-го. Например, флагманы Samsung обновляются весной следующего года, а B-бренды вроде Realme и LG — ближе к лету или прямо перед выходом следующей версии операционной системы.
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Главная проблема Android с медийной точки зрения — пользователи разных брендов и моделей смартфонов получают апдейты в разное время. Это меньшие группы, чем все юзеры iPhone, отсюда резонанса в Сети меньше и привлечь пользователей с устройств Apple к себе сложнее.
Человеку, не следящему за индустрией смартфонов, событие кажется незначительным, и интерес не появляется. В то время как владельцы Android, следя за разговорами о новой iOS от владельцев iPhone, чувствуют себя брошенными и не причастными к важному событию. Пусть в iOS и меньше набор возможностей.
А представьте, каким был бы резонанс. Активных айфонов 900 миллионов, активных Android-девайсов — 2,5 миллиарда. Представьте, у этих людей раз в год в одно и то же время есть общая тема в Сети. Продукт казался бы в разы привлекательнее.
В чём проблема Android 11 и почему ею пользуется Apple?
Вы не узнаете свой iPhone. iOS 14 уже доступна, 6 нововведений, о которых нужно знатьApple представила вторую бета-версию обновлённой операционной системы для своих смартфонов. Ранее компания презентовала её, рассказав о нововведениях. Лайф опробовал их и сравнил с iOS 13. Делимся впечатлениями.
С точки зрения практичности и надёжности не спешить с релизом программного обеспечения — более грамотная стратегия. На Android работают десятки брендов с десятками процессоров с разной архитектурой. Под каждый из них софт нужно оптимизировать, поэтому выкатывать апдейт последовательно — единственное грамотное решение. Иначе было бы как с Windows, когда каждое второе обновление приводит к синему экрану смерти и выбешивает пользователей.
Пока Apple играет в шоуменов, Android тихо и добросовестно совершенствуется и обеспечивает пользователям стабильность и безопасность. Хотя ему сделать это в разы сложнее: в самой операционке больше возможностей, а поддерживаемых смартфонов в сотни раз больше. Тем не менее игра перевернулась: Android уже давно не посмешище, как в начале 2010-х, а стабильная и более функциональная операционная система, чем iOS. Жаль, что маркетинг перекрывает старания разработчиков Google.