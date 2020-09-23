Битва вселенных. Сравниваем новый Android 11 и последний iOS 14

Осень — время обновления двух операционных систем для смартфонов. Как всегда, медиа акцентируют всё внимание на iOS и совсем не говорят об Android. Между тем этой системе есть что предложить в противовес программному обеспечению Apple.

Каждый сентябрь повторяется один и тот же сценарий: операционные системы для смартфонов обновляются до следующих версий, об iOS все говорят, к Android интереса ноль.

Это логично, и способствуют тому две причины. iPhone обновляются синхронно в один день по всему миру, и все пользователи испытывают одни и те же эмоции от нововведений, им есть о чём поговорить. Android-девайсы же обновляются по очереди в течение года.

Пользователи получают апдейт в разное время и с разными нововведениями, потому что их наличие зависит от бренда устройства и прошивки. Например, в 2018 году смартфоны Samsung получили One UI и тёмную тему, в стоковом Android и на других оболочках она появилась лишь спустя год. На MIUI один набор возможностей, на EMUI другой, на One UI третий. Это ещё одна причина отсутствия интереса к релизу нового стокового Android: одних юзеров добавленные возможности удивляют, для других они привычны.

Но есть и другая причина. iOS вызывает больше негатива из-за слабой оптимизации. В первые месяцы работы у неё появляется масса багов. iOS 14 интересна виджетами, режимом "картинка в картинке" и защитой данных. Но при этом в ней уже привлёк внимание серьёзный баг — настройки приложений по умолчанию сбрасываются, если перезагрузить устройство. То есть Apple не выполнила требование антимонопольных органов и не предоставила равную конкуренцию браузерам и почтовым клиентам.

Android, в свою очередь, не резонирует из-за серьёзных багов. Потому что их нет. Операционка появляется на смартфонах неравномерно. Как следствие, у разработчиков появляется больше времени проработать её и оптимизировать под каждый девайс.

Впрочем, Android соперничает с iOS и по нововведениям. Разберём подробнее главные.

Появилась мелочь, которой давно не хватало. Её все ждали, как и виджетов в iPhone

Google игнорирует мольбы пользователей не хуже Apple. Только в 2020 году появилась возможность записывать на видео происходящее на экране.

Теперь смартфон со стоковым Android умеет записывать видео. Фото © Кадр из видео YouTube / Android

Функция реализована точь-в-точь как на iOS. Чтобы включить запись экрана, откройте шторку уведомлений и выберите соответствующую иконку. Ранее эта возможность была доступна лишь на оболочках — вроде MIUI от Xiaomi.

Читать сообщения в шторке уведомлений стало удобнее, переписываться тоже

Теперь контролировать поток уведомлений в шторке легче, а следить за сообщениями удобнее. В Android 11 беседы из мессенджеров переносятся в специальный раздел уведомлений. Так, вы увидите сначала сообщения, а потом новости, лайки в соцсетях, подписки и прочее. Потоком сообщений можно управлять: доступна отметка приоритетного диалога, и переписка с конкретным пользователем всегда отобразится в самом верху.

Сообщения из мессенджеров расположены отдельно от остальных уведомлений. Не пропустите важные. Фото © Кадр из видео YouTube / Android

Добавлена возможность всплывающих чатов. Вы сможете общаться в отдельном окне, не отрываясь от текущей задачи. На весь экран будет открыто другое приложение.

Диалоги из всех мессенджеров открываются в отдельном окне, как у Facebook Messenger. Вы и ответите на сообщение, и не отвлечётесь от других дел. Фото © Кадр из видео YouTube / Android

Из мелочей — улучшена клавиатура Gboard. Теперь подсказки с текстом и эмодзи предлагает искусственный интеллект, это сделает рекомендации более точными.

Android 11 ориентирован на умный дом. Вы включите свет и робот-пылесос с помощью телефона

C Android 11 смартфон стал сердцем умного дома. Теперь с его помощью настраивается быстрый доступ к управлению умными устройствами: нажмите и удерживайте кнопку питания — и система предоставит вам контроль над ними. Регулировать температуру, включать и выключать свет, активировать робот-пылесос — всё это теперь можно делать в одном приложении.

Кроме того, в Android 11 добавлены новые элементы управления мультимедиа. Теперь вы выберете устройство для воспроизведения аудио или видео и с лёгкостью переключитесь между наушниками, колонками и телевизором.

Внимание к безопасности данных. Здесь за приложениями тоже следят

Фишка iOS 14 — совершенствование конфиденциальности. Теперь система покажет, когда приложение следит за пользователем: использует камеру или микрофон, копирует содержимое буфера обмена.

Приложение запрашивает доступ к данным на смартфоне. Вы можете разрешить пользоваться ими только один раз. При следующем запуске приложения снова поступит запрос на использование данных. Ранее такое было только у оболочек. Фото © Кадр из видео YouTube / Google Developers

Android 11 не проигнорировал тренд. Настройки конфиденциальности и безопасности в системе стали более гибкими. Теперь вы настроите разовый доступ приложений к микрофону, камере или информации о местоположении. В следующий раз, когда приложению понадобятся эти данные, оно запросит доступ снова.

Где уже доступен новый Android и в чём его проблема?

Android 11 стал доступен 8 сентября. Первыми обновление получили смартфоны Google Pixel и десять смартфонов других брендов. Вот они.

OPPO Find X2

OPPO Find X2 Pro

OPPO Reno 3

OPPO Reno 3 Pro

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

realme X50 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Poco F2 Pro

Другие устройства будут получать обновление в течение года до сентября 2021-го. Например, флагманы Samsung обновляются весной следующего года, а B-бренды вроде Realme и LG — ближе к лету или прямо перед выходом следующей версии операционной системы.

Главная проблема Android с медийной точки зрения — пользователи разных брендов и моделей смартфонов получают апдейты в разное время. Это меньшие группы, чем все юзеры iPhone, отсюда резонанса в Сети меньше и привлечь пользователей с устройств Apple к себе сложнее.

Человеку, не следящему за индустрией смартфонов, событие кажется незначительным, и интерес не появляется. В то время как владельцы Android, следя за разговорами о новой iOS от владельцев iPhone, чувствуют себя брошенными и не причастными к важному событию. Пусть в iOS и меньше набор возможностей.

А представьте, каким был бы резонанс. Активных айфонов 900 миллионов, активных Android-девайсов — 2,5 миллиарда. Представьте, у этих людей раз в год в одно и то же время есть общая тема в Сети. Продукт казался бы в разы привлекательнее.

В чём проблема Android 11 и почему ею пользуется Apple?

С точки зрения практичности и надёжности не спешить с релизом программного обеспечения — более грамотная стратегия. На Android работают десятки брендов с десятками процессоров с разной архитектурой. Под каждый из них софт нужно оптимизировать, поэтому выкатывать апдейт последовательно — единственное грамотное решение. Иначе было бы как с Windows, когда каждое второе обновление приводит к синему экрану смерти и выбешивает пользователей.