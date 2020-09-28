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Тело умершей дочери актёра Конкина решили проверить на алкоголь. Первые результаты озадачили экспертов

Основная версия пока прежняя — утопление в бассейне. Назначены новые исследования.

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Фото © Facebook / konkinasofia

В Москве продолжается расследование загадочной гибели Софии Конкиной — дочери звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина. Девушку привезли в больницу из фитнес-клуба с признаками утопления, там она и скончалась.

Как рассказал Лайфу источник, близкий к следствию, на данный момент судмедэксперты склоняются именно к версии, что София утонула.

Очевидцы разглядели штопор у дочери Конкина в день её гибели и предположили, что она пришла в бассейн пьяной

Однако, по предварительным данным, в крови погибшей не нашли алкоголя.

Макроскопический анализ не дал результатов, в лабораторию были отправлены анализы на выявление алкоголя, суррогатов алкоголя, транквилизаторов и наркотических веществ. Почечной недостаточности не нашли, но у погибшей выявили печёночную недостаточность, происхождение которой пока не выяснено. Биоматериалы отправлены на гистологию.

Ранее Лайф рассказывал, что на месте происшествия не были установлены камеры видеонаблюдения, что усложняет выяснение обстоятельств гибели. Родные отказываются верить в случайность смерти девушки в бассейне, поскольку она была пловчихой.

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