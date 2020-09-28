Тело умершей дочери актёра Конкина решили проверить на алкоголь. Первые результаты озадачили экспертов

В Москве продолжается расследование загадочной гибели Софии Конкиной — дочери звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина. Девушку привезли в больницу из фитнес-клуба с признаками утопления, там она и скончалась.

Как рассказал Лайфу источник, близкий к следствию, на данный момент судмедэксперты склоняются именно к версии, что София утонула.

Макроскопический анализ не дал результатов, в лабораторию были отправлены анализы на выявление алкоголя, суррогатов алкоголя, транквилизаторов и наркотических веществ. Почечной недостаточности не нашли, но у погибшей выявили печёночную недостаточность, происхождение которой пока не выяснено. Биоматериалы отправлены на гистологию.