Организаторов выставки картин Энди Уорхола в Москве заподозрили в подлоге. Они всё отрицают

Авторы канала обратили внимание, что лицензия на выставку куплена у фонда The Andy Warhol Foundation for the visual Arts inc licensed by The Artist Rights Society (ARS) New York. А он якобы владеет не самими работами художника, а только правом на использование их изображений. Иными словами, в Москве выставлены совсем не подлинники. Лайф обратился за комментарием к организаторам экспозиции.