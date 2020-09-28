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Организаторов выставки картин Энди Уорхола в Москве заподозрили в подлоге. Они всё отрицают

Там говорят, что работы подлинные.

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Фото © Денис Лапшин

Скандал разгорелся вокруг выставки "Я, Энди Уорхол" в Выставочном зале Союза художников в Новой Третьяковке. Организаторов заподозрили в том, что они выставили лишь копии произведений. Пост об этом появился в популярном telegram-канале "Небожена".

Авторы канала обратили внимание, что лицензия на выставку куплена у фонда The Andy Warhol Foundation for the visual Arts inc licensed by The Artist Rights Society (ARS) New York. А он якобы владеет не самими работами художника, а только правом на использование их изображений. Иными словами, в Москве выставлены совсем не подлинники. Лайф обратился за комментарием к организаторам экспозиции.

Мне кажется, мы указали на то, что у нас серьёзный очень куратор, и его авторитет, мне кажется, позволяет вполне судить о том, что коллекция, представленная на нашей выставке, она широкая, это видно, она очень серьёзная, она очень скрупулёзно подобранная и соответствует кураторской концепции. Если бы эта выставка была "по мотивам", то было бы написано, наверное, на наших материалах "по мотивам", — заявил организатор выставки Александр Начкебия.

Картина Энди Уорхола продана за $300 тысяч

Портрет Мао Цзэдуна авторства легендарного художника была продана за рекордную сумму.

Он добавил, что партнёры у выставки серьёзные, в их числе даже Союз художников России.

Напомним, что проведение выставок в столице было разрешено с 4 сентября. Главное условие — соблюдение эпидемиологических требований.

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