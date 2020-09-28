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Новый тренер — новая жизнь! "Химки" впервые за 11 лет выиграли матч РПЛ

Подмосковный коллектив дома оказался сильнее столичного "Динамо".

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Фото © ТАСС / Александр Щербак

В матче девятого тура чемпионата России по футболу "Химки" одолели московское "Динамо" — 1:0. Единственный гол в матче забил арендованный у "Спартака" полузащитник Александр Ломовицкий.

Для "Химок" эта победа стала не только первой в сезоне, но и первой в РПЛ за последние 11 лет, ведь клуб только-только вернулся в элитный дивизион российского чемпионата. Для главного тренера команды Игоря Черевченко это был первый матч у руля подмосковного клуба.

Благодаря победе "Химки" выбрались из зоны вылета: команда занимает 14-е место в турнирной таблице. "Динамо", которое выиграло лишь один матч из последних пяти, опустилось на девятую строчку.

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