Новый тренер — новая жизнь! "Химки" впервые за 11 лет выиграли матч РПЛ

Для "Химок" эта победа стала не только первой в сезоне, но и первой в РПЛ за последние 11 лет, ведь клуб только-только вернулся в элитный дивизион российского чемпионата. Для главного тренера команды Игоря Черевченко это был первый матч у руля подмосковного клуба.