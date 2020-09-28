Поучат управлять. Случайно победившую на выборах уборщицу решили отправить на экспресс-курсы

Уборщица Марина Удгодская, неожиданно для себя победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, пройдёт курс по муниципальному управлению. Об этом рассказали в Администрации Костромской области.

— Помочь избранным главам войти в должность и эффективно работать — это системная работа Администрации Костромской области. В связи с этим первый курс обучения все избранные главы, включая Марину Викторовну, пройдут уже в октябре этого года, — сообщили ТАСС.

Удгодской предстоит учиться основам управления в течение двух дней с 9 до 18 часов. Новой главе села преподадут уроки местного самоуправления, межбюджетных отношений, противодействия коррупции, эффективного использования имущества, проектной деятельности и даже психологии. Чиновницу попытаются научить работать в команде, строить диалоги и решать кризисные вопросы.