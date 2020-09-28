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Путин поручил проработать вопрос реконструкции дорог на Черноморское побережье

Кабмину для этого следует внести изменения в планы развития транспортной инфраструктуры.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин распорядился проработать вопрос реконструкции автотрасс и железных дорог, при помощи которых можно добраться до российского побережья Чёрного моря. Поручение он озвучил на расширенном заседании президиума Госсовета.

– Прошу правительство проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, которые ведут к Черноморскому побережью России. И с учётом этого скорректировать планы дорожного строительства и развития транспортной инфраструктуры, – поручил глава государства.

Путин подчеркнул, что время перемещения из различных регионов РФ до юга страны "можно и нужно сократить". Он напомнил, что аналогичные планы уже реализуются в отношении грузовых транспортных коридоров, а также железнодорожных веток к морским портам.

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