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Не варить "суп с котом". Путин призвал чиновников не откладывать выполнение национальных целей

Глава государства предостерёг собеседников от планирования на ближайшие годы необременительных задач.

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Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин призвал участников расширенного заседания президиума Госсовета не откладывать выполнение национальных целей развития. Он подчеркнул недопустимость отсрочивать решение важных задач.

Не следует откладывать решение сложных, системных вопросов на потом. Сейчас что-то попроще сделаем, а потом, как говорят в народе, суп с котом. Чтобы работа шла, на потом нельзя откладывать то, что мы должны сделать именно сегодня, — обратился к членам Госсовета глава государства.

Он подчеркнул, что нельзя "уводить задачи за границу 2024 года, пытаться облегчать себе жизнь и снижать требования к работе". Путин уверен, что планирование на ближайшие годы необременительных задач в надежде на "потом" может обернуться тем, что сложные цели так и останутся невыполненными.

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