Не варить "суп с котом". Путин призвал чиновников не откладывать выполнение национальных целей

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Президент РФ Владимир Путин призвал участников расширенного заседания президиума Госсовета не откладывать выполнение национальных целей развития. Он подчеркнул недопустимость отсрочивать решение важных задач.

— Не следует откладывать решение сложных, системных вопросов на потом. Сейчас что-то попроще сделаем, а потом, как говорят в народе, суп с котом. Чтобы работа шла, на потом нельзя откладывать то, что мы должны сделать именно сегодня, — обратился к членам Госсовета глава государства.

Он подчеркнул, что нельзя "уводить задачи за границу 2024 года, пытаться облегчать себе жизнь и снижать требования к работе". Путин уверен, что планирование на ближайшие годы необременительных задач в надежде на "потом" может обернуться тем, что сложные цели так и останутся невыполненными.