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    Левченко-младшего доставили в Москву. Ему уже предъявлено обвинение в мошенничестве

    Дело ведёт центральный аппарат СКР.

    Левченко доставили в Москву

    Депутата Законодательного собрания Иркутской области, сына бывшего главы этого региона Андрея Левченко доставили в Москву в рамках расследования дела о многомиллионном мошенничестве. Ему уже предъявили официальное обвинение.

    - Левченко инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому  меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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