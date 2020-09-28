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В Южной Корее сообщили о планах Путина посетить эту страну после прививки от коронавируса

Лидеры двух государств сегодня провели телефонный разговор.

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Фото © Дружинин Алексей / ТАСС

Президент России Владимир Путин готов посетить Южную Корею. Он будет готов это сделать после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. Лидеры двух стран сегодня обсудили сотрудничество государств по телефону.

Я приеду в Южную Корею… Сам привьюсь российской вакциной и поеду, — цитирует слова Путина пресс-служба южнокорейского лидера.

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Этот вопрос в настоящее время согласовывается.

Ранее в Кремле заявили, что в ходе разговора Путин и Мун Чжэ Ин высказались за налаживание предметной кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и разработку вакцин. Слова Путина о намерении получить прививку от CoViD-19 не приводятся.

Отметим, что общение лидеров двух стран проходило по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея.

Ранее стало известно о том, что авиационное сообщение между Россией и Южной Кореей официально возобновлено с воскресенья, 27 сентября. Соответствующее распоряжение Правительства РФ было подписано ещё на прошлой неделе.

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