Глава ФАС пожаловался Путину на многочисленные нарушения Google

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил президенту РФ Владимиру Путину о многочисленных нарушениях компании Google. По словам руководителя ФАС, IT-гигант пресекает российское законодательство умышленно.
— В случае с Google суд вынес несколько решений в пользу РФ. Мы два года бегали за ними, прежде чем исполнили предписание. Речь о том, что они предустанавливают своё приложение и не пускают российских разработчиков на свою платформу, — объяснил Артемьев.
Глава государства в свою очередь подметил, что американская корпорация нарушает принципы конкуренции.
ФАС потребовала, чтобы Apple поменяла правила онлайн-магазина AppStoreНевыполнение этих требований может повлечь за собой крупный штраф.
Ранее Лайф сообщал, что ФАС возбудила дело в отношении производителя шоколада Lindt из-за различий в качестве продукта, реализуемого в России и Западной Европе.
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