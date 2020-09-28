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Глава ФАС пожаловался Путину на многочисленные нарушения Google

В частности, американская корпорация не пускает отечественных разработчиков на свою платформу.

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Президент РФ Владимир Путин и глава ФАС Игорь Артемьев. Фото © Kremlin

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил президенту РФ Владимиру Путину о многочисленных нарушениях компании Google. По словам руководителя ФАС, IT-гигант пресекает российское законодательство умышленно.

В случае с Google суд вынес несколько решений в пользу РФ. Мы два года бегали за ними, прежде чем исполнили предписание. Речь о том, что они предустанавливают своё приложение и не пускают российских разработчиков на свою платформу, — объяснил Артемьев.

Глава государства в свою очередь подметил, что американская корпорация нарушает принципы конкуренции.

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Невыполнение этих требований может повлечь за собой крупный штраф.

Ранее Лайф сообщал, что ФАС возбудила дело в отношении производителя шоколада Lindt из-за различий в качестве продукта, реализуемого в России и Западной Европе.

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