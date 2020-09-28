Роспотребнадзор раскрыл, сколько зафиксировано случаев повторного заражения CoViD-19

Подтверждённых случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией во всём мире не более десяти. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Есть статистика, она не превышает десяти случаев в целом по миру. Она вот только сейчас формируется достоверная. Достоверных случаев в мире не более десяти, — сказала Попова в интервью радио "Комсомольская правда".

Она добавила, что в повторном введении строгих ограничений из-за эпидемии нет необходимости. Надо лишь соблюдать правила безопасности. Нынешний же рост заболеваемости неудивителен, так как вирус распространяется легче в холодное время года.