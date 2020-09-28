Косметолог хотела увеличить отвисшую грудь, но врачи так её изуродовали, что начался некроз

23-летняя косметолог Черрис Массей из Солфорда, Англия, решила улучшить себе ягодицы и сделать красивую грудь после выкармливания двух детей. Вдохновлённая примером подруг, она отправилась на операцию в одну из клиник в Стамбуле, Турция. И её жизнь разделилась на до и после.

Фото © Instagram / cherrisemassay

После операции Черрис очнулась в ужасном состоянии, но персонал долго не реагировал на её мольбы. Только спустя два дня медики обратили внимание на страдания пациентки. Её срочно отправили в реанимацию, сделав три переливания крови и удалив имплантаты из ягодиц, которые, по словам врачей, отторгал организм. Девушка была шокирована, когда обнаружила, что те были для груди и разного размера.

Очнувшись после операции, я плохо себя почувствовала. Я поняла, что что-то не так. Я умоляла медсестёр, которые не говорили по-английски, помочь мне, так как не могла даже поднять голову. Потребовалось два дня жалоб, чтобы они поняли, что со мной не всё в порядке Черрис Массей

Фото © Instagram / cherrisemassay

Но на этом страдания англичанки не закончились. У неё опухла и стала кровоточить грудь. Однако медперсонал просто заклеивал бюст пластырем, говоря, что нет причин для беспокойства. Через неделю косметолог вернулась домой и обратилась к местным врачам, которые диагностировали у девушки некроз. Грудь Черрис почернела, а потом её часть просто отвалилась, оставив зияющую дыру.

Врачи пришли в ужас, увидев, что они со мной сделали. <...> Грудь воняет, как мёртвое тело, потому что это гниющая плоть Черрис Массей

Фото © Instagram / cherrisemassay