Стало известно, в каком городе России антитела к коронавирусу есть у половины жителей

Ранее в Минздраве посоветовали не делать прививку от коронавируса тем, у кого сформировался иммунитет после перенесённой инфекции. При этом в России идёт работа сразу над несколькими вакцинами. Одна из них — "Спутник V" от центра им. Гамалеи — уже вышла в гражданский оборот, и сейчас проходит третья фаза её клинических исследований. Ещё одну вакцину разработал центр "Вектор", первую партию этого препарата выпустят в ноябре. Кроме того, разрешены клинические испытания вакцины от коронавируса от центра имени Чумакова.