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Стало известно, в каком городе России антитела к коронавирусу есть у половины жителей

В Москве этот показатель в два раза ниже.

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Фото © Pixabay

Антитела к коронавирусу имеют 24–25% москвичей. При этом в Калининграде доля обследованных жителей с иммунитетом к CoViD-19 составляет 50%. Такие данные приводит глава Роспотребнадзора Анна Попова.

 Сегодня в Калининграде — это 50% популяции в исследовании имеют антитела, — сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Эпидемиолог рассказал, что не у всех переболевших коронавирусом вырабатываются антитела

Также специалист напомнил, что не все тесты совершенны.

Ранее в Минздраве посоветовали не делать прививку от коронавируса тем, у кого сформировался иммунитет после перенесённой инфекции. При этом в России идёт работа сразу над несколькими вакцинами. Одна из них — "Спутник V" от центра им. Гамалеи — уже вышла в гражданский оборот, и сейчас проходит третья фаза её клинических исследований. Ещё одну вакцину разработал центр "Вектор", первую партию этого препарата выпустят в ноябре. Кроме того, разрешены клинические испытания вакцины от коронавируса от центра имени Чумакова.

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