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В Москве 13 магазинов закрыли из-за пренебрежения к маскам и перчаткам

Число торговых точек — нарушителей в столице выросло до 62.

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Фото © Щербак Александр / ТАСС

В Москве ещё ряд магазинов оказались временно закрыты по причине нарушения масочного режима. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Тринадцать магазинов закрыли в Москве за последние двое суток за несоблюдение масочного режима... Нарушения всё те же: посетители и сотрудники торговых точек игнорируют требование по ношению масок и перчаток, не говоря уже о соблюдении социальной дистанции, — заявил Немерюк журналистам.

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Всего в списке нарушителей — 15 тысяч предприятий, рейды продолжаются.

По его данным, всего из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима по решению Роспотребнадзора были закрыты 62 магазина.

За минувшие сутки в Москве выявили 2217 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста по итогам двух недель составляет 0,41%.

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