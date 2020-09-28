В Москве 13 магазинов закрыли из-за пренебрежения к маскам и перчаткам

В Москве ещё ряд магазинов оказались временно закрыты по причине нарушения масочного режима. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
— Тринадцать магазинов закрыли в Москве за последние двое суток за несоблюдение масочного режима... Нарушения всё те же: посетители и сотрудники торговых точек игнорируют требование по ношению масок и перчаток, не говоря уже о соблюдении социальной дистанции, — заявил Немерюк журналистам.
ЦУМ оштрафовали на миллион за нарушение масочного режимаВсего в списке нарушителей — 15 тысяч предприятий, рейды продолжаются.
По его данным, всего из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима по решению Роспотребнадзора были закрыты 62 магазина.
За минувшие сутки в Москве выявили 2217 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста по итогам двух недель составляет 0,41%.
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