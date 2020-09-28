В Москве 13 магазинов закрыли из-за пренебрежения к маскам и перчаткам

В Москве ещё ряд магазинов оказались временно закрыты по причине нарушения масочного режима. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

— Тринадцать магазинов закрыли в Москве за последние двое суток за несоблюдение масочного режима... Нарушения всё те же: посетители и сотрудники торговых точек игнорируют требование по ношению масок и перчаток, не говоря уже о соблюдении социальной дистанции, — заявил Немерюк журналистам.

По его данным, всего из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима по решению Роспотребнадзора были закрыты 62 магазина.