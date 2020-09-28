Врач рассказал, как не заработать сколиоз из-за гаджетов

Если гаджет держать неправильно, то можно заработать сколиоз. Об этом в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" напомнил заведующий вторым детским травматолого-ортопедическим отделением ФГБУ ФНЦРИ имени Альбрехта Андрей Першин.

Особенно гаджеты вредны для несовершеннолетних, ведь их кости ещё не окрепли. Поэтому лучше использовать подушку или подставку, чтобы ребёнку долгое время не пришлось держать голову наклонённой вперёд.

Как объяснил врач, так можно сохранить нормальный изгиб в шейном отделе. Поза же с наклоном головы в десятки раз повышает нагрузку на позвоночник. Кстати, актуально это и для взрослых, которые с планшетами и смартфонами проводят гораздо больше времени.