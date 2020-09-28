Врач рассказал, как не заработать сколиоз из-за гаджетов

Если гаджет держать неправильно, то можно заработать сколиоз. Об этом в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" напомнил заведующий вторым детским травматолого-ортопедическим отделением ФГБУ ФНЦРИ имени Альбрехта Андрей Першин.
Особенно гаджеты вредны для несовершеннолетних, ведь их кости ещё не окрепли. Поэтому лучше использовать подушку или подставку, чтобы ребёнку долгое время не пришлось держать голову наклонённой вперёд.
Заслуженный врач рассказал о "правиле 90", которое спасёт офисных работников от сколиозаДостаточно применять в жизни одно простое правило и хотя бы иногда вставать со стула.
Как объяснил врач, так можно сохранить нормальный изгиб в шейном отделе. Поза же с наклоном головы в десятки раз повышает нагрузку на позвоночник. Кстати, актуально это и для взрослых, которые с планшетами и смартфонами проводят гораздо больше времени.
Ранее врачи объяснили, почему нельзя пользоваться гаджетами перед сном. Многочисленные исследования показали, что разглядывание яркого экрана ночью мешает нормальной выработке мелатонина.
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