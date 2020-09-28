Россия предоставит Молдавии гумпомощь на 500 млн рублей

РФ предоставит Молдавии гуманитарную помощь в виде топлива на сумму до полумиллиарда рублей, оно пойдёт сельскохозяйственным предприятиям республики, наиболее пострадавшим от засухи. Об этом российский лидер Владимир Путин сообщил во время разговора со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.

— По вашей просьбе мы сформировали необходимые денежные средства в виде гуманитарной помощи в общем объёме до полумиллиарда рублей, — добавил президент РФ.

Кроме того, глава российского государства рассказал о поддержке Кишинёва в борьбе с коронавирусом: в Молдавию уже доставлено 15 тысяч тест-систем, но российская сторона готова продолжать совместную работу в этом направлении.

Также Владимир Путин пожелал Игорю Додону удачи на президентских выборах, которые состоятся в Молдавии 1 ноября.

— Очень надеюсь, что после президентских выборов, которые состоятся через месяц, — я хочу пожелать вам успехов на этих выборах, — нам удастся продолжить начатую вами работу по восстановлению межгосударственных связей и их развитию, — отметил российский лидер.