Успокаивал дочку. Раскрыто содержание последнего СМС штурмана с рухнувшего Ан-26

Штурман разбившегося под Харьковом самолёта Ан-26 за несколько минут до трагедии переписывался со своей семилетней дочкой. По словам вдовы, последним сообщением Алексея Остапенко девочке было "Не переживай, всё хорошо".
Елена рассказала, что они с дочкой вместе увидели новости о страшной авиакатастрофе. Девочка попыталась успокоить маму, когда 28-летний Алексей перестал отвечать на звонки.
— Ребёнок сказал: "Мама, подожди. Он, может быть, мне что-то ответил", показал телефон, и я увидела эту переписку. У меня возникло ощущение, как будто дочка что-то предчувствовала, — рассказала Елена в интервью ТСН.
Сейчас женщина больше всего боится, что вину за авиакатастрофу переложат на лётчиков — и имя её супруга будет запятнано. Вдова вспоминает, что Алексей жил самолётами, своим призванием. Он не умел ничего другого, кроме как летать.
Оказался в "капсуле". Единственный выживший в катастрофе Ан-26 на Украине рассказал о спасенииПосле крушения самолёта ему посчастливилось оказаться под защитой.
Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. По данным Генпрокуратуры Украины, погибло 26 человек, всего на борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что это был учебный полёт. Глава региона также уточнил, что незадолго до катастрофы пилоты доложили об отказе левого двигателя самолёта. 26 сентября в стране объявлено днём траура.
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