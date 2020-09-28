Успокаивал дочку. Раскрыто содержание последнего СМС штурмана с рухнувшего Ан-26

Штурман разбившегося под Харьковом самолёта Ан-26 за несколько минут до трагедии переписывался со своей семилетней дочкой. По словам вдовы, последним сообщением Алексея Остапенко девочке было "Не переживай, всё хорошо".

Елена рассказала, что они с дочкой вместе увидели новости о страшной авиакатастрофе. Девочка попыталась успокоить маму, когда 28-летний Алексей перестал отвечать на звонки.

— Ребёнок сказал: "Мама, подожди. Он, может быть, мне что-то ответил", показал телефон, и я увидела эту переписку. У меня возникло ощущение, как будто дочка что-то предчувствовала, — рассказала Елена в интервью ТСН.

Сейчас женщина больше всего боится, что вину за авиакатастрофу переложат на лётчиков — и имя её супруга будет запятнано. Вдова вспоминает, что Алексей жил самолётами, своим призванием. Он не умел ничего другого, кроме как летать.