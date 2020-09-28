Избившую сына в такси горе-мать из Курска поместили под домашний арест

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Жительницу Курска, которая избила и обматерила своего одиннадцатилетнего сына прямо в такси, отправили под домашний арест на два месяца — до 23 ноября. Такое решение принял Ленинский районный суд.
Горе-матери предъявили обвинение по статьям "Истязание несовершеннолетнего" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию малолетнего сына". 32-летняя женщина будет находиться под домашним арестом отдельно от детей. Младший пока будет в доме малютки, а избитого мальчика передали бабушке.
"Он тоже не подарок". Жительница Курска объяснила в суде, почему избила и обматерила сына в таксиЖенщина, которой продлили арест, подчеркнула, что никогда не ударяла мальчика сильно.
Напомним, момент избиения был снят на камеру видеорегистратора. Позже оказалось, что горе-мать около года бродяжничала. После задержания она заявила в суде, что ругалась с ребёнком, но на самом деле любит его.
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