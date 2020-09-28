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Избившую сына в такси горе-мать из Курска поместили под домашний арест

Женщина обвиняется в истязании несовершеннолетнего и в неисполнении родительских обязанностей.

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Видео © LIFE

Жительницу Курска, которая избила и обматерила своего одиннадцатилетнего сына прямо в такси, отправили под домашний арест на два месяца — до 23 ноября. Такое решение принял Ленинский районный суд.

Горе-матери предъявили обвинение по статьям "Истязание несовершеннолетнего" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию малолетнего сына". 32-летняя женщина будет находиться под домашним арестом отдельно от детей. Младший пока будет в доме малютки, а избитого мальчика передали бабушке.

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Женщина, которой продлили арест, подчеркнула, что никогда не ударяла мальчика сильно.

Напомним, момент избиения был снят на камеру видеорегистратора. Позже оказалось, что горе-мать около года бродяжничала. После задержания она заявила в суде, что ругалась с ребёнком, но на самом деле любит его.

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