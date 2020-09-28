Координационный совет белорусской оппозиции: Алексиевич улетела в Германию на лечение

Протесты в Белоруссии. Хроника событий
Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич выехала из Белоруссии за рубеж на лечение. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции, в состав которого входит писательница. Представители совета сообщили, что отъезд был запланирован давно, но переносился из-за ограничений, вызванных коронавирусом. К слову, её помощница ранее утверждала, что причиной, по которой писательница покинула страну, стали "литературные дела".
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— Мы отъезд подтверждаем. Она выехала на лечение. Отъезд был запланирован давно, но переносился в связи с коронавирусной ситуацией в некоторых странах ЕС, — сообщили единомышленники Алексиевич.
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Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти и потребовал возбудить уголовное дело. Алексиевич уже вызывали на допрос.
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