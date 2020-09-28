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Двойник Бузовой изменила имя в паспорте и стала Небузовой

Девушка говорит, что сделала некоторые косметологические процедуры и "случайно стала на похожа" на своего кумира.

Двойник певицы и телеведущей Ольги Бузовой заявила, что сменила имя в паспорте на Яло Небузова. Девушка работает стилистом-колористом, настоящего своего имени она предпочитает не называть.

– Я просто Небузова Яло. В паспорте так и написано. Мне нравится творчество Оли, она очень трудолюбивая. Я её уважаю, но не поэтому я решила сделать Олино лицо. Мне всегда говорили, что я похожа на певицу, после косметологических процедур стала ещё больше похожа, — заявила она в программе "Звезды сошлись" на НТВ.

Двойник Бузовой признаётся, что немного подкорректировала внешность – сделала скулы, сгладила горбинку на носу, слегка увеличила верхнюю губу. В итоге девушка "случайно стала на похожа" на своего кумира.

"Во мне течёт голубая кровь". Бузова заявила, что у неё дворянские корни

Певица заявила, что гордится происхождением, а также назвала себя "исключительной" в шоу-бизнесе.

Ранее Лайф публиковал видео, на котором Киркоров на глазах у толпы стащил платье с Ольги Бузовой, пока она исполняла жаркий танец.

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