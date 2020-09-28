Двойник Бузовой изменила имя в паспорте и стала Небузовой

Двойник певицы и телеведущей Ольги Бузовой заявила, что сменила имя в паспорте на Яло Небузова. Девушка работает стилистом-колористом, настоящего своего имени она предпочитает не называть.

– Я просто Небузова Яло. В паспорте так и написано. Мне нравится творчество Оли, она очень трудолюбивая. Я её уважаю, но не поэтому я решила сделать Олино лицо. Мне всегда говорили, что я похожа на певицу, после косметологических процедур стала ещё больше похожа, — заявила она в программе "Звезды сошлись" на НТВ.