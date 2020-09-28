Стало известно, когда упразднят "площадку" для получения водительских прав

Будущим водителям не придётся показывать навыки вождения на специальной выделенной площадке уже с 1 апреля 2021 года. Об этом рассказали в МВД.
— Срок вступления в силу изменений в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами перенесён на 1 апреля 2021 года, — уточнили ТАСС в ведомстве.
"Площадка" не для всех. В России введут новые правила сдачи экзамена на водительские праваУточнены правила подсчёта ошибок во время испытаний. Нужно набрать не больше пяти баллов.
Ранее предполагалось, что площадку отменят уже 1 октября этого года.
Новые правила сдачи экзаменов на водительские права в России МВД опубликовало 11 сентября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, для кандидатов в водители легковых автомобилей, грузовиков и автобусов вместо площадки предусмотрен экзамен в "условиях дорожного движения".
Ранее председатель Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв высказался против снижения возраста выдачи водительских прав до 16 лет. В беседе с Лайфом он подчеркнул, что подростки часто не осознают ответственности, которая ложится на плечи водителей, а это, в свою очередь, может повлечь рост аварийности.
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