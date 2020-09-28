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"Дефекты характера". Сын Михаила Ефремова рассказал о победе над алкоголизмом

По словам актёра, ему удалось избавиться от пагубных привычек только благодаря помощи специалистов.

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Актёр Никита Ефремов. Фото © ТАСС / Артем Коротаев

Практически сразу после развода с женой в 2015 году 32-летний актёр Никита Ефремов, сын Михаила Ефремова, начал регулярно употреблять алкоголь и мог повторить судьбу своего отца. Артист объяснил появившуюся тогда зависимость попыткой решить личные проблемы.

Алкоголь и наркотики в какой-то момент являются решением проблем. Ведь мне было плохо, я хотел заполнить, залить чем-то дыру внутри. Потом я признал, что эта проблема есть, и начал искать пути выхода через боль. Это тяжело, — приводит портал "Дни.ру" слова Ефремова-младшего в шоу Агаты Муцениеце "Честный развод".

Как пояснил артист, только обращение к психологам и другим специалистам помогло ему завязать с пагубными пристрастиями. Однако решиться попросить помощи он смог не сразу.

Я не принимал и не любил себя, боялся, что кто-то увидит мою слабость. Дефекты характера, сомнения, низкая самооценка этого было во мне очень много. Но я понял, что моя боль сильнее меня, поэтому надо кого-то просить о помощи, — пояснил Никита Ефремов.

Ефремов в СИЗО постригся налысо

Член ОНК также рассказал, что ни у артиста, ни у его сокамерников нет претензий к условиям содержания.

Напомним, 8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Суд признал, что в момент аварии артист был сильно пьян. Пока Ефремов находится на карантине в СИЗО, он успел также поменять адвоката. Вместо лишённого адвокатского статуса Эльмана Пашаева представлять интересы артиста будут Роман Филиппов и Владимир Васильев.

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