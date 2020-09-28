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Прятался в кустах. В Петербурге задержали депутата по подозрению в убийстве жены

Согласно версии следствия, Игорь Шокин расправился с 61-летней женщиной дома.

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Фото © Shutterstock

Муниципальный депутат посёлка Комарово в Санкт-Петербурге Игорь Шокин задержан по подозрению в убийстве жены. Как стало известно Mash на Мойке, народный избранник прятался от правоохранителей в кустах.

По предварительной версии, Шокин расправился с 61-летней супругой около 11 утра, а затем сбежал с места преступления. Подозреваемого обнаружили прячущимся полуголым в кустах неподалёку от дома. Депутат доставлен в отделение полиции.

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