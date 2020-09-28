Прятался в кустах. В Петербурге задержали депутата по подозрению в убийстве жены

Муниципальный депутат посёлка Комарово в Санкт-Петербурге Игорь Шокин задержан по подозрению в убийстве жены. Как стало известно Mash на Мойке, народный избранник прятался от правоохранителей в кустах.
По предварительной версии, Шокин расправился с 61-летней супругой около 11 утра, а затем сбежал с места преступления. Подозреваемого обнаружили прячущимся полуголым в кустах неподалёку от дома. Депутат доставлен в отделение полиции.
Житель Бурятии ради сидящего в тюрьме брата убил продавщицу банкой с компотом. Теперь ему грозит пожизненноеИнцидент произошёл в посёлке Новый Уоян летом прошлого года.
Ранее Лайф писал о жительнице города Волжский, которая во время ссоры убила мужа и закопала расчленённые части его тела по всему городу. Позже она показала места страшных "закладок".
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