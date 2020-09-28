Дело "пьяного" мальчика из Кирова вернули на доследование

Генеральная прокуратура России вернула на доследование так называемое дело "пьяного" мальчика из Кирова. Поводом для возобновления следственных действий стала жалоба отца погибшего ребёнка. Об этом RT сообщил представитель семьи.
Мужчина обратил внимание прокуроров на ряд нестыковок в материалах следствия. После того как в Генпрокуратуре стали изучать дело, сотрудники надзорного ведомства выявили целый ряд документов, которые ранее почему-то не фигурировали в деле. Например, среди них есть акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения сотрудника полиции Сергея Меньшикова, который управлял Nissan Qashqai в момент наезда на мальчика.
Адвокат рассказала о преступном сговоре в деле "пьяного мальчика" из Кировской областиПо её словам, экспертиза крови погибшего состоялась как минимум за 20 дней до его смерти.
Напомним, трагический инцидент произошёл 13 июля 2019 года в селе Буйское в Кировской области. Мальчик погиб под колёсами машины, за рулём которой находился майор полиции. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила 0,51 промилле алкоголя в организме ребёнка, дело приобрело общественный резонанс, после чего его взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Водитель проходил по делу как свидетель.
Как сообщал Лайф, самым же резонансным случаем стала гибель под колёсами автомобиля в подмосковной Балашихе шестилетнего Алёши Шимко. После смерти в крови мальчика якобы было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Это очень сильное опьянение. Позднее экспертиза опровергла эти данные, а сбившая ребёнка Ольга Алисова была приговорена к трём годам в колонии-поселении. Также 31-летнюю женщину лишили водительских прав на 2,5 года и обязали выплатить 2,5 млн рублей семье сбитого Алёши.
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