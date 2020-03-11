Адвокат рассказала о преступном сговоре в деле "пьяного мальчика" из Кировской области

Следствие по делу "пьяного мальчика", погибшего под колёсами автомобиля, за рулём которого был сотрудник полиции пришло к выводу, что ребёнок был сам виноват в своей смерти, однако адвокат его семьи Жанна Шмидт уверена, что подобные результаты были получены благодаря "преступному сговору" заинтересованных сторон.

Она рассказала Лайфу, что в деле есть множество нестыковок, на которые были попросту закрыты глаза. В частности, по утверждениям самого водителя и его супруги, автомобиль двигался со скоростью 50-60 км/ч, однако тело ребёнка после удара пролетело 17 метров. По версии адвоката, при таком расстоянии скорость авто должна составлять в районе 95 километров в час, но никто не захотел проводить подобных экспертиз.

– Есть допрос его жены, она утверждает, что он ехал со скоростью не более 50 км\ч, Меньшиков говорит, что около 60. Якобы успел рассмотреть, что у ребёнка не было ног на педалях, трава вокруг метр тридцать, которая затрудняет видимость, – отмечает адвокат

Не меньше вопросов у защиты вызывают и предоставленные в суд результаты экспертиз. По словам Шмидт, после судебного заседания в декабре, ей был передан токсикологический тест, в котором говорилось о наличии в крови ребёнка низших спиртов. Документ был датирован 17 июня 2019 года, хотя трагические события развернулись почти спустя месяц, 13 июля.

– Исследование было проведено за 20 с лишним дней до смерти ребёнка. Подложили таблицы, подложили документы и это показали в суде. Сопутствующая причина смерти у ребёнка - алкоголимия. Почему нет исследований мочи и крови? Из того, что есть, получается родители виноваты или несчастный случай, – продолжает Шмидт.

На основании вышеизложенного, адвокат пришла к заключению, что предоставленные суду выводы экспертизы ложные и заявила о намерении оспаривать их в суде. Она также добавила, что "есть вопросы" и к организации "Вятские автодороги", который выделялись большие деньги на ремонт данного участка и строительства надземных переходов и прочей инфраструктуры, которая фактически отсутствует.

– Деньги осваивались, а результата нет. Дорогу кажется разворовали, – добавила Шмидт.

В конце адвокат отмечает, что подала "около 30" ходатайств, например об освидетельствовании водителя, или осмотра и досмотра автомобиля, однако почти все они были отклонены со ссылкой на тайну следствия.

Напомним, трагический инцидент произошёл 13 июля 2019 года в селе Буйское Кировской области, мальчик на велосипеде погиб после столкновения с автомобилем, за рулём которого находился майор полиции. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила 0,51 промилле алкоголя в организме ребёнка, дело приобрело общественный резонанс, после чего его взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Водитель проходил по делу как свидетель.