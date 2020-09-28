Миасский дрифт. На Урале машина ЧОПа совершила эффектное ДТП с переворотом — видео

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Автомобиль частного охранного предприятия в Миассе на большой скорости вылетел за пределы трассы, врезался в грузовик и перевернулся. На опубликованных телеграм-каналом "Челябинск № 1" кадрах видно, что автомобиль на большой скорости входит в поворот и едва не врезается в движущийся по встречной полосе автомобиль. Водителю ЧОПа всё же удаётся вырулить в последний момент, но после этого он теряет управление над машиной.

Пролетев через газон, машина с охранниками переворачивается и падает на крушу, попутно повредив борт припаркованной фуры. В салоне в момент аварии находились двое человек. Пострадали только они, с травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

Полиция устанавливает причины аварии. Но, по сообщениям очевидцев ДТП, водитель машины ГБР якобы был пьян. Однако позднее в соцсетях родственник одного из пострадавших охранников опроверг эти заявления. Он уточнил, что охранники спешили на вызов в один из магазинов города.