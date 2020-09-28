Заливают с вертолёта. В Воронежской области сняли с воздуха последствия жутких природных пожаров

Видео © LIFE / Пресс-служба Администрации Новоусманского района

Все очаги природных пожаров в Воронежской области локализованы. Последней точкой стал пригород Борисоглебска. На снятых с воздуха кадрах видно, насколько обширная территория была выжжена.

По данным ГУ МЧС РФ по региону, ликвидированы пожары в Новоподклетном (25 га) и Медовке (50 га). Позднее объявили и о локализации пожара на площади около 130 гектаров в Борисоглебском городском округе.

Как сообщалось, на пике пожары смогли охватить площадь 200 гектаров. Было решено привлечь авиацию.