Видео © LIFE / Пресс-служба Администрации Новоусманского района
Все очаги природных пожаров в Воронежской области локализованы. Последней точкой стал пригород Борисоглебска. На снятых с воздуха кадрах видно, насколько обширная территория была выжжена.
По данным ГУ МЧС РФ по региону, ликвидированы пожары в Новоподклетном (25 га) и Медовке (50 га). Позднее объявили и о локализации пожара на площади около 130 гектаров в Борисоглебском городском округе.
Огненный апокалипсис: Воронеж охватило кольцо страшных природных пожаров — видеоПлощадь возгораний приблизилась к 100 гектарам.
Как сообщалось, на пике пожары смогли охватить площадь 200 гектаров. Было решено привлечь авиацию.
Ранее в Ростовской области ликвидировали крупный природный пожар на территории хутора Рогожкино Азовского района площадью четыре гектара.
Лента новостей
В Южной Корее сообщили о планах Путина посетить эту страну после прививки от коронавируса
сегодня в 16:13
Миасский дрифт. На Урале машина ЧОПа совершила эффектное ДТП с переворотом — видео
сегодня в 16:04
Заливают с вертолёта. В Воронежской области сняли с воздуха последствия жутких природных пожаров
сегодня в 15:56
Комментариев: 0