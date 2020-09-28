Алибасов передумал разводиться с Федосеевой-Шукшиной. Но не убедил её отказаться от квартиры

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Скандально известный продюсер Бари Алибасов отказался разводиться с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. По словам его адвоката Сергея Жорина, между супругами "устранились неустранимые противоречия" и наставник группы "На-на" уже подписал соответствующие документы.

— Король последовательности отказался расторгать брак с Лидией Николаевной Шукшиной. Только что был подписан отказ от иска. Квартира остаётся в семье. Любовь победила! Или у вас есть другие версии? — обратился Жорин к подписчикам в "Инстаграме".

Лидия Федосеева-Шукшина пока не спешит делать выводы, поскольку Алибасов ещё не подал документы в суд. Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник напомнила, что продюсер уже не раз демонстрировал крайне противоречивые действия. Вместе с тем она признала, что шоумен сделал шаг к примирению: он приехал к супруге и поздравил её с днём рождения. Представитель Федосеевой-Шукшиной также отметила, что актриса рада отказу Алибасова разводиться, но всё же она намерена добиться возврата спорной квартиры.

— Мы надеемся, что, если первый процесс решился так, как это озвучено, стороны достигнут соглашения и по второму, более существенному, где Лидия Николаевна ставит требование о возврате в её собственность квартиры и признании двух договоров о дарении и последующей купле-продаже недействительными, — сказала адвокат Пятому каналу.