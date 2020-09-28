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Алибасов передумал разводиться с Федосеевой-Шукшиной. Но не убедил её отказаться от квартиры

Актриса рада решению супруга и всё же полна решимости вернуть столичную жилплощадь.

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Видео © Instagram / advokatzhorin

Скандально известный продюсер Бари Алибасов отказался разводиться с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. По словам его адвоката Сергея Жорина, между супругами "устранились неустранимые противоречия" и наставник группы "На-на" уже подписал соответствующие документы.

Король последовательности отказался расторгать брак с Лидией Николаевной Шукшиной. Только что был подписан отказ от иска. Квартира остаётся в семье. Любовь победила! Или у вас есть другие версии? — обратился Жорин к подписчикам в "Инстаграме".

Лидия Федосеева-Шукшина пока не спешит делать выводы, поскольку Алибасов ещё не подал документы в суд. Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник напомнила, что продюсер уже не раз демонстрировал крайне противоречивые действия. Вместе с тем она признала, что шоумен сделал шаг к примирению: он приехал к супруге и поздравил её с днём рождения. Представитель Федосеевой-Шукшиной также отметила, что актриса рада отказу Алибасова разводиться, но всё же она намерена добиться возврата спорной квартиры.

Мы надеемся, что, если первый процесс решился так, как это озвучено, стороны достигнут соглашения и по второму, более существенному, где Лидия Николаевна ставит требование о возврате в её собственность квартиры и признании двух договоров о дарении и последующей купле-продаже недействительными, — сказала адвокат Пятому каналу.

Суд решил отправить Федосееву-Шукшину на психиатрическую экспертизу

Специалисты выяснят, могла ли артистка не знать, что дарила квартиру Бари Алибасову.

Напомним, между супругами возник конфликт по поводу квартиры актрисы в Новой Москве. Алибасов внезапно переписал подаренную женой жилплощадь на своего помощника Сергея Моцаря, а актриса решила вернуть себе заветные квадратные метры. Троицкий суд наложил арест на спорную квартиру и запретил любые операции с ней.

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