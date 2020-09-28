В крови и растрёпанный. Лайф публикует первое фото депутата после задержания за убийство жены

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Петербургский муниципальный депутат Игорь Шокин во время задержания по подозрению в убийстве жены был перепачкан кровью и растрёпан. Об этом свидетельствует первое фото народного избранника с места событий.
По предварительной версии, в одном из домов в посёлке Комарово в Петербурге Шокин убил 61-летнюю супругу и сбежал. Его нашли полуголым в кустах недалеко от места преступления. Сейчас следователи решают вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.
Прятался в кустах. В Петербурге задержали депутата по подозрению в убийстве женыСогласно версии следствия, Игорь Шокин расправился с 61-летней женщиной дома.
Ранее Лайф писал о жителе Бурятии, который убил продавщицу банкой с компотом ради сидящего в тюрьме брата. Теперь дорожащему родственными связями преступнику грозит пожизненное.
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