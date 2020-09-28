Путин обратился к россиянам по ситуации с CoViD-19: Прошу проявлять максимальную ответственность

Президент РФ Владимир Путин призвал россиян соблюдать все рекомендации специалистов по защите здоровья в условиях эпидемии коронавируса. Такое обращение к гражданам глава государства сделал во время заседания президиума Госсовета.
— Хочу ещё раз обратиться к гражданам. Риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить помнить вас об этом и проявлять максимальную ответственность за себя и тех, кто рядом. Прошу соблюдать все рекомендации специалистов. Это надо для безопасности и защиты здоровья, — сказал Путин.
Стало известно, в каком городе России антитела к коронавирусу есть у половины жителейВ Москве этот показатель в два раза ниже.
Российский лидер добавил: результат общих усилий по борьбе с эпидемией зависит от каждого.
— Чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений, — добавил президент.
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Напомним, что в России сейчас, как и во многих других странах, наблюдается рост числа выявляемых случаев коронавируса. За минувшие сутки их было более 8 тысяч. Такое отмечалось в последний раз в середине июня.
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