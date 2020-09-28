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Moschino превратил показ в кукольное представление, и модели оказались ничем не хуже живых девушек

На Неделе моды в Милане модный дом Moschino представил новую коллекцию весна-лето 2021 года. Оказалось, коронавирусная инфекция добралась и до фешен-индустрии. Вместо моделей и зрителей на показе были одни марионетки.

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Фото © Instagram / moschino

Бренд Moschino всегда любил шокировать своих зрителей. Обычно это выражается в эксцентричном, иногда выходящем за рамки дизайне одежды. Но на своём последнем показе модный дом решил поиграться в куклы.

Фото © Instagram / moschino

Фото © Instagram / moschino

Моделей на дефиле заменили марионетками. Из-за того что фигурки в несколько раз меньше обычных людей, им пришлось шить уменьшенные копии нарядов из коллекции SS 2021.

Фото © Instagram / moschino

Фото © Instagram / moschino

На такое решение руководство бренда пошло из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Проводить показ в его привычном виде было бы просто опасно. Так, несмотря на это, коллекция была рождена во время разгара CoViD-19, дизайнеры сделали всё возможное, чтобы хоть на минутку абстрагироваться от реальности.

Фото © Instagram / moschino

Фото © Instagram / moschino

Никаких масок, социальной дистанции и санитайзеров. Создатели намекают, что сейчас такое поведение может сходить с рук только марионеткам.

Видео © Instagram / moschino

Кстати, на показе был и кукольный креативный директор модного дома Джереми Скотт.

Фото © Instagram / moschino

Фото © Instagram / moschino

Зрители тоже кукольные. Маленькие копии редакторов и стилистов модных журналов деловито заняли свои места в первом ряду. Тут и Анна Винтур, и стилист британского VOGUE Джанлука Лонго.

Фото © Instagram / moschino

Фото © Instagram / moschino

А после съёмок игрушки отправили своим живым прототипам в фирменных коробках Moschino.

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